Motociclist rănit într-un accident pe DN1, al Pucheni

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Un motociclist a fost transportat la spital duminică după ce a fost implicat într-un accident rutier pe DN1, la Puchenii Moșneni.

„Un tânăr de 21 de ani ar fi condus un motociclu pe Drumul Național 1, către Ploiești si ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, pe aceeași direcție de deplasare.

În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a motociclistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative”, au transmis reprezentanții poliției.

Eveniment

Accident între bicicletă și trotinetă la Șirna. Două victime

Doi tineri au ajuns seara trecută la spital în urma unui accident care a avut loc în localitatea Șirna din Prahova. Polțiștii rutieri din cadrul...
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

