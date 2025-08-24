Galerie de artă urbană pe Bulevardul Castanilor

Cea de-a doua ediție a Urban Street Art Festival a readus arta stradală în centrul Ploieștiului, sub tema „YOUR COLOR. YOUR VOICE.”, transformând Bulevardul cu Castani într-o veritabilă galerie în aer liber.

- Publicitate -

Festivalul, organizat de asociația Eurospirit, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, în perioada 15-17 august 2025, în cadrul evenimentului Republica Tinerilor – Republica de sub Castani – a adunat peste 5000 de participanți și a oferit comunității un weekend dedicat creativității, libertății de exprimare și dialogului prin artă.

Zece artiști, zece voci, zece povești vizuale – Alexia Vulpe, David Ioan Toma, Mihai Emilian Avram, Roberta Andreea Zamfir, Arianna Mihaela Florescu, Darius Panait, Ingrid Chelaru, Alexia Negoiță, Carmen Ciopala (București) și Cătălina Enache – au pictat live pe panouri volumetrice de mari dimensiuni (2x2m), aducând culoare și mesaj în spațiul urban.

Lucrările lor, realizate în stil graffiti și artă murală contemporană, au inspirat trecătorii, au fost fotografiate și admirate, transformând bulevardul într-un spațiu de întâlnire între artă și comunitate.

Educație Câți profesori din Prahova au rămas fără suficiente ore În Prahova, ca urmare a efectelor „Legii Bolojan” legate de reorganizare a claselor, opt profesori au rămas fără suficiente ore și au cerut restrângere...

- Publicitate -

Unul dintre cele mai importante obiective ale festivalului a fost să le ofere tinerilor artiști libertatea de a-și exprima autenticitatea prin artă. Cele zece lucrări realizate pe panourile volumetrice au fost complet diferite și, în același timp, unice și autentice, surprinzând eul interior, pasiunile și personalitatea fiecărui participant.

De la motive tradiționale românești la portretul lui Tupac, de la reinterpretări ale lui Van Gogh la universul suprarealist inspirat de Salvador Dalí, de la arhitectura orașului Ploiești la simbolurile Egiptului antic, de la pisica iubită de acasă la animale exotice, de la traumele trecutului la forța interioară de a depăși obstacole — fiecare artist și-a transpus propria lume într-un limbaj vizual unic, toate aceste teme aparent disparate găsind un sens comun: libertatea artistică.

Diversitatea temelor și a stilurilor a arătat că, deși atât de diferiți, artiștii au reușit să creeze împreună un mesaj comun: arta este un spațiu al autenticității, al libertății și al diversității, în care poveștile personale capătă o voce colectivă.

- Publicitate -

Artiștii care au realizat lucrările sunt elevi și studenți ploieșteni, unii cu formare academică în domeniul artelor, alții pur și simplu pasionați de pictură și de exprimarea prin culoare.

Toți au creat în mod voluntar lucrările, după ce s-au înscris pe formularul lansat de organizatori și au trecut printr-un process de selecție, alegând să se implice pentru bucuria de a-și face cunoscută vocea artistică, pentru experiența de a lucra într-un cadru colectiv, în mijlocul comunității și din dorința de a-și exprima autenticitatea și de a contribui la transformarea bulevardului prin culoare și energie.

Valoarea acestor lucrări nu este una comercială, ci spirituală și educativă, pentru că fiecare panou reprezintă nu doar un exercițiu artistic, ci și o lecție despre cum arta poate aduce oamenii împreună și poate transforma orașul într-un spațiu mai prietenos.

Eveniment Motociclist rănit într-un accident pe DN1, al Pucheni Un motociclist a fost transportat la spital duminică după ce a fost implicat într-un accident rutier pe DN1, la Puchenii Moșneni. „Un tânăr de 21...

- Publicitate -

Experiența de a crea în fața comunității a avut pentru ei o valoare spirituală și formativă, mai presus de orice câștig material. Ca semn de apreciere pentru toată munca depusă, artiștii și voluntarii au primit goodie bags cu produse de papetărie din partea Punctul de culoare și cafea oferită de Cup of Joy, cărora le mulțumim pentru susținerea acordată.

Evenimentul a fost susținut de o echipă dedicată de voluntari ai asociației Eurospirit și Zbor Hub Ploiești, care s-au implicat în logistica pentru artiști, coordonarea activităților și crearea unei atmosfere prietenoase și accesibile, în cadrul festivalului desfășurându-se și un atelier de educație financiară pentru copii și adolescenți susținut de David Lungu și un atelier despre arta modernă susținut de Ioana Țopa–Stan.

În timp ce Urban Street Art Festival 2.0 a oferit experiența de graffiti live painting, atmosfera din Republica Tinerilor a fost completată de concerte live cu artiști locali și invitați speciali, de o zonă de street food și socializare, precum și de ateliere gratuite pentru public, organizate de ONG-urile de tineret din comunitatea noastră, dovadă că atunci când lucrăm împreună putem transforma spațiile publice într-un cadru viu, creativ și accesibil tuturor.

- Publicitate -

Colaborarea dintre artiști, voluntari, ONG-uri și instituții locale a arătat cât de important este să susținem inițiativele culturale care aduc comunitatea împreună.

„Pentru mine, ca tânăr ploieștean și student la UNArte, a fost o reală plăcere să coordonez și anul acesta festivalul, să vin cu un nou concept și cu o nouă temă care să ofere artiștilor libertatea de a se exprima autentic. Tema YOUR COLOR. YOUR VOICE. vorbește despre tineri și pentru tineri — despre curajul de a-și găsi vocea prin culori și de a se exprima liber într-un spațiu adesea monoton.

Fiecare artist a creat într-un mod autentic, profund și personal, aducând în fața publicului o parte din identitatea și stilul său artistic.

- Publicitate -

Ploieștenii au privit, au fotografiat și au dialogat cu artiștii, iar deschiderea și aprecierea lor ne-au confirmat cât de important este acest tip de interacțiune între comunitate și artă. Mă bucur că am reușit să continui ceea ce am început la prima ediție de anul trecut și să duc mai departe această tradiție artistică în orașul meu.” — Alex Iliescu, Coordonator Proiect (voluntar al asociației Eurospirit)

„Urban Street Art Festival 2.0 din Republica Tinerilor a demonstrat că arta stradală nu este doar o joacă de copii cu spray-uri colorate, ci o formă de expresie vizuală care dă voce tinerilor și aduce comunitatea mai aproape de artă. Fiecare lucrare a spus o poveste diferită, dar împreună au reușit să transforme bulevardul într-un spațiu viu și deschis dialogului.

Pentru mine, drept cercetător în domeniul artei stradale la nivel academic, acest festival este și un studiu de caz relevant, care ne face să privim altfel spațiile în care trăim și să le simțim mai aproape de noi.

- Publicitate -

Astfel de intervenții artistice reconfirmă potențialul artei stradale de a funcționa ca un limbaj universal, capabil să conecteze generații, să provoace reflecție și să redea orașului vitalitatea de care are nevoie.” — Niko Iliescu, Coordonator PR și Comunicare al asociației Eurospirit

După o primă ediție lansată în 2024, în cadrul programului Ploiești #LetsPLAY – Capitala Tineretului din România 2024, festival premiat la Gala Națională a Tineretului, Urban Street Art Festival își consolidează identitatea și devine nu doar o manifestare artistică, ci și un exemplu de implicare comunitară și coeziune socială, o tradiție culturală a orașului.