Accident între bicicletă și trotinetă la Șirna. Două victime

Doi tineri au ajuns seara trecută la spital în urma unui accident care a avut loc în localitatea Șirna din Prahova.
Polțiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 23 august, în jurul orelor 22.15, cu privire la faptul că pe raza comunei Șirna s-a produs un accident rutier.
Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat ca un tânăr de 19 ani ar fi circulat cu o bicicletă pe strada Lalelelor din comuna Șirna si ar fi intrat în coliziune cu o trotinetă electrică, condusă de un tânăr de 27 de ani.
În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a celor doi tineri, care au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.
Aceștia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0.13 mg/l alcool pur in aerul expirat, în cazul conducătorului trotinetei și 0.00 în cazul biciclistului.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt si dispunerea măsurilor legale ce se impun, in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.