- Publicitate -

Scandal în Coaliție, din cauza CV-urilor. Radu Oprea: „Sunt de la USR”

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Apelul făcut de ministrul Economiei către profesioniștii cu experiență juridică, economică și managerială să se implice în redresarea companiilor de stat a stârnit un scandal în Coaliția de guvernare, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

Fostul șef de la ministerul Economiei și actual secretar general al Guvernului că ministrul USR are „misiunea” de a-i numi în funcții pe cei cu „diplomă” din partidul condus de Dominic Fritz.

„România are o problemă: cele 1000 de cv-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate „principiile” clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”, susține Radu Oprea, într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al Guvernului susține că actualul ministru al Economiei ar fi „deranjat” că „litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministru de resort, a conducerilor companiilor” și subliniază principiile OCDE care prevăd că politicul nu poate interveni în procesul de selecție sau în activitata decizională a unei companii.

Național

Cutremur de 4,2 grade în zona seismică Vrancea

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat producerea unui cutremur, duminică, 24 august, la ora 07:15:17. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, la adâncimea...
- Publicitate -

„Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu diplomă de la USR. Acest lucru de altfel a început.

Dar cel mai grav este faptul că pentru a atinge această țintă USR-ului nu-i pasă de nimic, nici de faptul că legea este un obiectiv îndeplinit deja în PNRR, sau că am obținut aprobarea OCDE pe capitolul guvernanță corporativă. (…) Însă tare mi-e teamă că nu acesta este interesul ministrului USR”, critică Radu Oprea.

De partea cealaltă, PNL stă departe de scandalul provocat de CV-urile primite la ministerul Economiei.

- Publicitate -

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat la Digi24 faptul că angajarea profesioniștilor în cadrul companiilor de stat ar trebui să respecte toate normele legale.

„Nu aș dori să intru în această retorică, până la urmă faptul că s-au primit 600, 1000 de CV-uri e foarte bine. Ideea este că acele CV-uri trebuie să respecte legislația în vigoare.

Trebuie să fim atenți puțin la concursul de CV-uri, care trebuie făcut în cadru instituțional, pe o procedură de selecție care trebuie să respecte legislația în vigoare, care evident că va trebui îmbunătățită.

Eveniment

Accident azi noapte în Urleta

Un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită și transportată la spital a avut loc noaptea trecută în satul Urleta din...
- Publicitate -

Nu aș intra în această zonă, nu cred că așa rezolvăm problemele țării și nu cred că asta așteaptă românii”, a declarat Mircea Abrudean la Digi24.

Ministerul Economiei a primit peste 600 de CV-uri în 24 de ore duppă ce ministrul Radu Miruță a făcut un apel la profesioniștii u experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat.

„În conferinţa de presă susţinută ieri, 21 august, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a făcut un apel la profesioniştii cu experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat prin aplicarea directă pe site-ul instituţiei.

- Publicitate -

Rezultatul a fost că în primele 24 de ore de la anunţ au fost primite peste 600 de aplicaţii”, a transmis ministerul, pe 22 august.

Potrivit ministerului, dintre cele 600 de CV-uri trimise, cei mai mulți au experiență în economie/ finanțe, audit, management, sunt ingineri, specialiști în resurse umane sau în în domeniul bancar.

„Am fost surprins că atâţia oameni doresc să se implice şi să facă treabă bună în companiile de stat. Le mulţumesc şi le transmit tuturor care vor trimtă CV, să o facă.

- Publicitate -

Uşa rămâne deschisă pentru toţi profesioniştii care vor ca aceste companii de stat să funcţioneze.

Vă repet că singurele criterii pe care le am în vedere când voi face numirile sunt de competenţa şi profesionalismul”, a declarat ministru Radu Miruţă.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

0
Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță...
Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

1
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Exclusiv

Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

1
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
Exclusiv

Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

0
O femeie a fost bătută de concubinul său, în...
Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

4
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
- Publicitate -

Știri noi

Economic

Cum afli câți bani ai strâns la Pilonul II de Pensii

0
În contextul vehiculării schimbării regimului de accesare a banilor...
Eveniment

Motociclist mușcat de urs pe Transfăgărașan

0
Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean...
Eveniment

Accident între bicicletă și trotinetă la Șirna. Două victime

0
Doi tineri au ajuns seara trecută la spital în...
Administrație

Taxe mai mari pentru comercianți, după ora 22.00, la Ploiești

0
Desfășurarea de activități comerciale sau prestări servicii de către...
Eveniment

Accident azi noapte în Urleta

0
Un accident rutier în urma căruia o persoană a...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

8
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Motociclist mușcat de urs pe Transfăgărașan

Ștefan Vlăsceanu -
Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean...

Accident între bicicletă și trotinetă la Șirna. Două victime

Ștefan Vlăsceanu -
Doi tineri au ajuns seara trecută la spital în...

Accident azi noapte în Urleta

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier în urma căruia o persoană a...

Accident de off road în Munții Făgăraș. Patru tineri au murit

Ștefan Vlăsceanu -
Patru tineri cu vârste cuprinse între 20 și 23...
- Publicitate -

Hidoelectrica spune că nu va mări prețul la energia electrică

Ștefan Vlăsceanu -
La o zi după ce a transmis că nu-și...

Trafic blocat pe DN1 la Predeal din cauza unui accident

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier este blocat în totalitate pe DN1 în...

Bărbat surprins în timp ce scotea motorină din cisternă

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 52 de ani este...

Exercițiu militar internațional, organizat de IGJR la Câmpina

Luiza Toboc -
Pe amplasamentul Cazărimii din Câmpina (unitatea de jandarmi)  are...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean