Trafic blocat pe DN1 la Predeal din cauza unui accident

Traficul rutier este blocat în totalitate pe DN1 în zona stațiunii Predeal din județul Brașov, din cauza unui accident rutier.

În coliziune au fost implicate două autoturisme, iar o persoană a fost rănită. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.

Având în vedere blocajul de trafic temporar creat, recomandăm conducătorilor auto:

Să manifeste prudență în condus și să adapteze viteza de deplasare;

Să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la locul accidentului.

Traficul va fi reluat după finalizarea activităților la fața locului și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.

