Bărbat surprins în timp ce scotea motorină din cisternă

Un bărbat în vârstă de 52 de ani este cercetat de autorități după ce a fost surprins de jandarmi, seara trecută, în timp ce scotea motorină dintr-o cisternă.

Evenimentul s-a petrecut pe raza comunei Berceni, de lângă Ploiești.

„În momentul în care s-au apropiat, colegii noștri au constatat că la vana de evacuare a cisternei era montat un furtun prin care curgea produs petrolier într-un bidon de 20 l.

Lângă autovehicul se afla șoferul, un bărbat în vârstă 52 ani care încărcase deja, în autoturismul aflat în apropiere, 4 bidoane de același volum, pline cu produs petrolier cu aspect și miros specific de motorină.

În total, la fața locului se aflau 8 recipiente tip canistră de aproximativ 20 de litri fiecare, din care 5 pline, însumând aproximativ 100 litri.

Au fost întocmite acte de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, au transmis reprezentanții IJJ Prahova.

Persoana în cauză, furtunul și cele 8 recipiente tip canistră împreună cu cei 100 litri de produs petrolier, au fost predate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.