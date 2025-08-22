Ploi torențiale, vijelii și grindină în Prahova. Anunțul ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări de cod galben și portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină, avertizări valabile și în Prahova. La munte, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Antenționarea ANM de cod galben de ploi și vijelii este valabilă vineri, 22 august, în intervalul orar 12.00 – 21.00 și vizează și județul Prahova.

Cod galben de vijelii în Prahova

ANM a anunțat că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h.

Temporar viteza vântului va fi de peste 80 km/h, iar pe arii restrânse se vor înregistra căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

„În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, a anunțat ANM.

Cod portocaliu în zona de munte din Prahova

Atenționarea ANM de cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată este valabilă în zona de munte a județului Prahova. Avertizarea intră în vigoare vineri, 22 august, la ora 14.00 și este în vigoare astăzi, până la ora 21.00.

„La munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, a anunțat ANM.