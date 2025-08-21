- Publicitate -

Jazz în weekend pe Bulevardul Castanilor. Programul evenimentelor

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Weekend cu numărul 16 al Republicii de Sub Castani aduce pe Bulevardul Independenței (Castanilor) din Ploiești numeroase concerte de jazz.

Organizatorii promit „două seri în care inima Ploieștiului va bate pe ritmuri de jazz, blues și world music, iar Bulevardul se transformă în locul pietonal și prietenos dedicat oamenilor”.

„Ajuns la cea de-a VIII-a ediție, festivalul Jazz on the Rooftop – care aducea jazz-ul aproape de cer – coboară anul acesta pe Bulevard, sub Castani.

Dintr-un loc ascuns și greu accesibil, muzica își găsește acum scena naturală: în mijlocul orașului, printre ploieșteni.

Două seri de libertate și improvizație. Două seri în care inima Ploieștiului va bate pe ritmuri de jazz, blues și world music, iar Bulevardul se transformă în locul pietonal și prietenos dedicat oamenilor.

„Jazz on the Avenue” aduce în fața publicului artiști de talie internațională și proiecte locale de suflet, construind o punte între generații, stiluri și culturi muzicale”, se arată într-un comunicat de presă.

Program

Sâmbătă, 23 august

  • 19:00 – Ploiești JAZZ Trio & Carmen Sylva Group (RO)
  • 21:00 – Joo Kraus Quartet (DE) – Jazz & Blues à la carte

Duminică, 24 august

  • 19:00 – DJABE (HU) – jazz/world fusion
  • 21:00 – Beata Przybytek Quintet (PL)

Evenimentul este organizat cu sprijinul Tehnoinstrument, Jidvei și Filarmonica Paul Constantinescu Ploiesti. Intrarea este liberă.

