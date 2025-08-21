Accident rutier cu trei victime în Bănești

Un accident rutier în urma căruia au rezultat trei victime a avut loc în această dimineață în Bănești, pe DJ 100D.

Potrivit primelor cercetări, un tânăr de 19 de ani ar fi condus un autoturism pe DJ 100D și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 36 de ani.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 19 ani, dar și a doi pasageri aflați într-unul dintre autovehicule de 23, respectiv 27 de ani.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea tuturor măsurilor legale ce se impun.