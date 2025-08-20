- Publicitate -

Incendiu la o centrală electrică din Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Pompierii militari au fost solicitați să intervină, miercuri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o centrală electrică din Ploiești. La fața locului intervin mai multe autospeciale de la ISU Prahova.

Incendiu a izbucnit la o centrală electrică situată pe strada Petuniei din Ploiești, într-o zonă de blocuri.

Potrivit ISU Prahova l-a fața locului s-au deplasat o autospecială cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

„La această oră nu există pericol de propagare a focului. Incendiul se manifestă cu degajări de fum”, a precizat ISU Prahova.

Vom reveni cu detalii.

