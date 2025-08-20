Incendiu la o centrală electrică din Ploiești

Pompierii militari au fost solicitați să intervină, miercuri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o centrală electrică din Ploiești. La fața locului intervin mai multe autospeciale de la ISU Prahova.

- Publicitate -

Incendiu a izbucnit la o centrală electrică situată pe strada Petuniei din Ploiești, într-o zonă de blocuri.

Potrivit ISU Prahova l-a fața locului s-au deplasat o autospecială cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

„La această oră nu există pericol de propagare a focului. Incendiul se manifestă cu degajări de fum”, a precizat ISU Prahova.

Sănătate De ce nu mai vor medicii să facă gărzi. Explicația managerului SJU Ploiești Din cauza lipsei medicilor, Spitalul Județean de Urgență Ploiești se confruntă de foarte multă vreme cu probleme majore în acoperirea gărzilor pe unele secţii....

- Publicitate -

Vom reveni cu detalii.