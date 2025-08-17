Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis liderilor europeni, în apelul telefonic avut după summitul din Alaska cu Vladimir Putin, că dorește să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele rus și liderul ucrainean Volodimir Zelenski până vinerea viitoare, notează CNN. Volodimir Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”.

- Publicitate -

Președintele Ucrainei, va fi însoțit, luni, în vizita sa la Casa Albă, de mai mulți lideri europeni, care au confirmat că se vor alătura lui Zelenski pentru o întâlnire cu Donald Trump.

Pe lângă șefa Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, care a confirmat într-o postare pe X că va merge în SUA, potrivit BBC se vor alătura și cancelarul german, Friedrich Merz președintele finlandez, Alexander Stubb, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul italian, Giorgia Meloni, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la Coaliția de Voință ținută prin videoconferință”, a anunțat Von der Leyen pe contul său de X.

Economic Programul Rabla va fi reluat, dar cu buget mai mic Programul Rabla plus și Rabla clasic va fi reluat, dar cu un buget mai mic. Suma prevăzută pentru derularea programului Rabla este în limita...

- Publicitate -

„La cererea președintelui Zelensky, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni de la Casa Albă”, a a scris Ursula Von Der Leyen pe contul său de X.

Liderii europeni și-au arătat îngrijorarea cu privire la faptul că Zelenski nu va beneficia luni, la Casa Albă, de aceeași atitudine prietenoasă manifestată de Trump față de președintele Rusiei, motiv pentru care iau măsuri pentru a-l sprijini și a-i întări acestuia poziția.