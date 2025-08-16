Un turist englez a murit pe Platoul Bucegi

Un apel la 112 în această după-amiază a anunțat că un turist englez,în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat.
Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient și a început manevrele de resuscitare, utilizând și defibrilatorul.
A fost solicitat elicopterul de la POA Brașov, care a ajuns la caz în 25 minute. Echipajul medical de pe elicopter a continuat manevrele de resuscitare, dar pacientul nu a răspuns, declarându-se decesul acestuia.
Trupul neînsuflețit va fi transportat terestru de către salvatorii montani până la Piatra Arsă, de unde va fi preluat de către IML.( Institutul de Medicină Legală).