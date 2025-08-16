Un turist englez a murit pe Platoul Bucegi

Un apel la 112 în această după-amiază a anunțat că un turist englez,în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat.

- Publicitate -

Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient și a început manevrele de resuscitare, utilizând și defibrilatorul.

A fost solicitat elicopterul de la POA Brașov, care a ajuns la caz în 25 minute. Echipajul medical de pe elicopter a continuat manevrele de resuscitare, dar pacientul nu a răspuns, declarându-se decesul acestuia.

Trupul neînsuflețit va fi transportat terestru de către salvatorii montani până la Piatra Arsă, de unde va fi preluat de către IML.( Institutul de Medicină Legală).

Eveniment Bărbatul accidentat de un polițist, pe strada Cameliei, a murit Bărbatul în vârstă de 73 de ani, accidentat marți, 12 august, pe o trecere de pietoni de pe strada Cameliei, din Ploiești, a murit....