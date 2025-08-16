- Publicitate -

Aglomerație pe Valea Prahovei. Rute alternative recomandate

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Minivacanța de Sfânta Maria înseamnă, pe Valea Prahovei, blocaje și nervi întinși al maximum în rândul conducătorilor auto. La această oră, polițiștii rutieri se află în teren pentru dirijarea și monitorizarea traficului.

Echipajele de poliție sunt concentrate în punctele cu valori ridicate de trafic, unde există risc de formare a coloanelor.

  Situația traficului la acest moment, potrivit IPJ Prahova:

  • Sensurile giratorii Strejnicu și Lukoil – trafic intens pe sensul București–Brașov.
  • Comarnic – pe sensul București–Brașov, coloană între km 104 și km 107; pe sensul opus, traficul este normal;
  • Sinaia – trafic intens în ambele direcții;
  • Bușteni și Azuga – pe sensul București–Brașov, coloană între km 128+500 și km 131; pe sensul Brașov–București, coloană între km 138 (după limita cu județul Brașov) și km 132.

 Rute alternative recomandate:

Pentru evitarea aglomerației de pe DN1, conducătorii auto pot opta pentru:

  • DN1A: București – Cheia – Săcele – Brașov;
  • A3 + DN1B/DN1A: București – Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov;
  • A3 + DN1B + DN10: București – Ploiești – Buzău – Întorsura Buzăului – Brașov.

  Recomandări pentru participanții la trafic:

  • Respectați indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren;
  • Adaptați viteza la condițiile de drum și trafic;
  • Evitați opririle nejustificate pe carosabil;
  • Informați-vă asupra situației traficului înainte de a porni la drum;

