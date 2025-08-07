Urs filmat azi noapte în Vălenii de Munte

Problema urșilor care își fac apariția în zonele locuite din Prahova este departe de a fi rezolvată. Noaptea trecută, un urs a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce se plimba pe strada Gheorghe Pănculescu din Vălenii de Munte.

Potrivit imaginilor, ursul și-a făcut apariția puțin după ora 03.00. Nu este vorba de un exemplar adult, ci de un pui, aflat cel mai probabil în căutarea hranei.

Înregistrarea video a fost publicată pe Facebook de Francu Ionuț, iar în aproximativ șapte a strâns mii de vizualizări și reacții ale oamenilor revoltați.

Vă reamintim că potrivit ultimului recensământ al urșilor, realizat pe bază de ADN, România are între 10.419 și 12.770 de exemplare. Datele au fost prezentate anul acesta, pe 10 aprilie.

