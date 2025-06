Mesaj RO-Alert de vijelie și grindină în Ploiești

Vineri, 27 iunie 2025, mai mulți locuitori din Ploiești au primit mesaje Ro-Alert de vijelie puternică. Mesajul, emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația cu privire la producerea de fenomene meteo extreme, mai exact, vijelie puternică cu rafale de 70-90 km/h, grindină de dimensiuni medii, averse torențiale ce vor acumula 25-40 l/mp.

- Publicitate -

Intervalul orar al acestor manifestări este 20:25 – 21:25.

„Avertizare meteo – vijelie puternica cu rafale de 70-90 km/h, grindina de dimensiuni medii, averse torentiale ce vor acumula 25-40 l/mp. Perioada de manifestare: 27.06.2025, interval orar 20:25 – 21:25. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie!

Weather alert – powerful storm with wind gusts of 70-90 km/h, medium hail, heavy rain that will accumulate 25-40 l/sqm. Period of manifestation: 27.06.2025, time slot 20:25 – 21:25. Avoid any travel and take shelter and self-protection actions! IGSU”, a fost mesajul primit.

Eveniment Accident pe DN1B, la Blejoi. Un tânăr a ajuns la spital Un accident rutier a avut loc în urmă cu puțin timp, pe DN1B, în afara localității Păulești. Un bărbat de 33 de ani a...