Cum se vede din tren coada de mașini de pe DN1 – VIDEO

Cum se vede din tren coada de mașini blocate de pe DN1? Imaginile trimise de un cititor arată coada de pe DN1, de la Comarnic, în care mașinile pur și simplu stau. Asta în timp ce trenul trece cu viteză în paralel cu ele.

An de an, la fiecare sărbătoare sau weekend, blocajele de pe DN1 sunt arhicunoscute. Cu toate acestea, se pare că există, an de an, din ce în ce mai mulți masochiști care iau coada încă de la Nistorești pentru a ajunge în stațiunile de pe Valea Prahovei sau Brașov.

Trenul nu este luat în calcul, mai ales de cei care consideră că transportul în comun nu există și nu vor să părăsească confortul mașinilor. Pentru aceștia, drumul între Ploiești și Bușteni, de exemplu, se poate chiar tripla față de o călătorie cu trenul.

Pentru a ajunge în stațiunile de pe Valea Prahovei, cel mai rapid mijloc de transport este trenul, atunci când este vorba de perioade aglomerate, cum sunt minivacanțele sau weekendurile. Între Ploiești și aceste stațiuni sunt atât de multe trenuri pe zi încât este imposibil să nu găsești o variantă convenabilă. Și atunci? De ce ai alege să faci 4-5 ore până la Bușteni când ai putea ajunge acolo mult mai repede? 😉

