Locatar după explozia din Malu Roșu: „Niciun ajutor”

O explozie puternică, urmată de incendiu, a afectat, miercuri, 2 aprilie, un bloc de garsoniere de pe strada Malu Roșu din Ploiești. La o săptămână distanță, unul dintre locatari, Marius Ene, ne-a transmis că nu a primit niciun fel de sprijin din partea autorităților, pe parte de ridicare a molozului produs în urma deflagrației.

„Am dat bani, 50 de lei, să vină să îmi ia molozul, după ce ușa garsonierei a ieșit din balamale din cauza suflului”, a povestit ploieșteanul în vârstă de 62 de ani, nevoit să ia medicamente pentru a depăși trauma suferită.

Potrivit ISU Prahova, explozia de săptămâna trecută a avut loc într-un apartament de la etajul doi al blocului de locuințe. Un bărbat în vârstă de 75 de ani, proprietarul garsonierei unde s-a produs explozia, a fost rănit și transportat la spital cu arsuri.

Primăria Ploiești anunța, la scurt timp după tragedie, că echipe și utilaje ale Serviciului de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor acționa pentru îndepărtarea molozului din apartamentele avariate, iar Regia Autonomă de Servicii Publice va supraveghea ridicarea deșeurilor.

„Poliția Locală Ploiești asigură paza permanentă a imobilului, pentru siguranța locatarilor, până la finalizarea evaluărilor privind structura de rezistență a clădirii”, a fost mesajul Primăriei, postat pe Facebook pe 4 aprilie.

La o săptămână distanță de la nefericitul incident, ploieșteanul Marius Ene ne-a transmis că nu a primit niciu sprijin din partea autorităților. „Am avut noroc că mai am o garsonieră pe Găgeni. Fiecare s-a descurcat cum a putut, nici vorbă de locuințe de urgență.

Ba mai mult, administratorul blocului m-a pus pe mine, dar și pe ceilalți locatari să plătim câte 50 de lei ca să ne fie ridicat molozul rezultat în urma exploziei. Am sunat la SGU, iar angajata de acolo mi-a zis că trebuie să transmită șefilor. Nu am mai primit, însă, niciun răspuns. Am plătit, ce era să fac”, ne-a spus Marius Ene.

În replică, reprezentanții SGU Ploiești au transmis că s-a intervenit, la solicitarea Primăriei municipiului Ploiești, pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia produsă într-un apartament situat la etajul 2 al unui bloc din cartierul Malu Roșu.

„Am acționat prompt pentru evacuarea sacilor cu moloz și a resturilor de mobilier din apartamentul unde s-a produs explozia până în fața imobilului, unde au fost preluate și transportate de operatorul de salubritate al municipiului, Blue Planet.

Suntem alături de comunitate și intervenim solidar în momentele dificile, susținând direct eforturile de ajutor pentru cei afectați”, a transmis SGU Ploiești.

