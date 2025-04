Petiție anti-urși, după sfâșierea șefului Salvamont Predeal

După ce șeful Salvamont Predeal, Mihai Marina, a fost sfâșiat de o ursoaică, omul zbătându-se între viață și moarte, comunitatea locală a reacționat. Peste 1.300 de localnici au semnat o petiție prin care solicită măsuri urgente pentru protejarea populației de animalele sălbatice care pătrund tot mai des în oraș. „Cerem măsuri urgente, asumate și eficiente”, spun cei peste 1000 de semnatari ai petiției.

„Stimați reprezentanți ai autorităților locale și județene,

Noi, cetățenii orașului Predeal, vă adresăm această petiție ca urmare a unei situații care a devenit imposibil de ignorat: prezența constantă și necontrolată a urșilor, dar și a altor animale sălbatice, în zonele locuite ale orașului. Atacul aproape mortal recent asupra șefului Salvamont, petrecut în plin oraș, nu într-o zonă limitrofă, este dovada clară că siguranța publică este grav compromisă.

Am avut răbdare. Am înțeles complexitatea problemei. Am semnalat constant pericolele. Acum, însă, cerem măsuri urgente, asumate și eficiente.

Izolarea corectă a gunoaielor Vă solicităm implementarea unui sistem de pubele îngropate, cu acționare hidraulică, inaccesibile animalelor sălbatice. Această metodă a fost deja aplicată cu succes în alte localități montane și reprezintă o soluție modernă, sigură și durabilă. Containerele actuale, etichetate „anti-urs”, s-au dovedit ineficiente. Colectarea frecventă a deșeurilor Gunoiul trebuie colectat la cel mult 48 de ore, cu o tură suplimentară duminica după-amiază, în special în zonele turistice și rezidențiale temporare, unde cantitatea de deșeuri crește exponențial la final de săptămână. Un gunoi ridicat la timp reduce drastic atracția față de animale sălbatice. Împrejmuirea zonelor vulnerabile cu garduri electrice intermitente Solicităm montarea unor garduri electrice omologate pentru respingerea animalelor, în jurul cartierelor expuse, traseelor de plimbare și zonelor recreative. Aceste garduri funcționează cu curent intermitent, nu afectează oamenii, dar reprezintă o barieră eficientă pentru urși și lupi. Patrule de seară. Este esențial ca în fiecare seară, în special în weekend, să existe patrule în teren, dotate cu spray anti-urs, care să supravegheze zonele de trecere, cartierele limitrofe și traseele de promenadă. Patrulele trebuie să fie vizibile și să ofere protecție reală, mai ales pentru copii, turiști și familii care se plimbă. Supraveghere video conectată la un sistem de alertă Solicităm montarea de camere de supraveghere în zonele de risc, exclusiv pentru protecția populației, nu pentru trafic auto. Imaginile trebuie monitorizate de către Poliția Locală, iar la apariția unui animal sălbatic, să fie emisă o alertă publică imediată, pentru evitarea zonei respective. Sistem auditiv de descurajare a animalelor Proiectul poate fi completat cu un sistem de alarme sonore care să emită zgomote neplăcute pentru animale, dar inofensive pentru oameni. Aceste sisteme, montate strategic în apropierea zonelor vulnerabile, pot contribui semnificativ la descurajarea accesului animalelor în zonele populate. Iluminat public și curățenie echitabilă în toate cartierele Predealul nu este doar centrul orașului. Există cartiere întregi fără iluminat public corespunzător, fără salubrizare sau întreținere. Cetățenii acestor zone sunt expuși unui risc real și se simt uitați de administrație, deși contribuie la bugetul local. Cerem iluminare completă, întreținere și curățenie în toate zonele locuite. Implicarea reală a Poliției Locale și a Jandarmeriei Aceste instituții trebuie să aibă rol activ, de prevenție, nu doar de reacție după incidente. Solicităm patrule regulate, colaborare cu Salvamont și intervenție promptă în zonele afectate. Poliția Locală trebuie să devină un actor prezent în teren, nu o prezență simbolică. Lipsa de asumare privind fondurile, vânătoarea și contractele necontrolate Am aflat că au fost alocați bani publici pentru gestionarea acestei probleme: containere, contracte de relocare, vânătoare cu derogare legală pentru 500 de exemplare. Au fost împușcați doar 300, și nu din orașe sau din zonele unde trăim noi, ci din păduri – exemplare trofeu, nu exemplarele care au coborât în cartiere.

Cine a stabilit aceste priorități? Cine a verificat executarea contractelor? Cine a decis să nu intervină unde problema era reală și urgentă? Este inadmisibil ca de atâta timp să cerem sprijin, iar nimeni să nu răspundă, în timp ce în Predeal urșii și haitele de lupi se plimbă nestingherite pe străzi, inclusiv ziua.

Noi, localnicii, am devenit principalii observatori ai problemei. Am semnalat, am cerut ajutor, am propus soluții. Am fost răbdători. Dar lipsa de reacție și de asumare a trecut de mult de limita acceptabilului. Nu mai putem aștepta o tragedie ca să înceapă cineva „să ia măsuri”.

Această petiție este un protest civic, responsabil și legitim.

Nu mai cerem. De acum, pretindem măsuri clare, transparente și asumate. Nu vrem promisiuni. Vrem acțiune concretă, protecție reală și transparență completă.

În lipsa unui răspuns oficial și a unor măsuri imediate, această petiție va fi transmisă și către Guvernul României, Ministerul Mediului, Administrația Prezidențială și presa națională.

Cu respect,

Cetățenii orașului Predeal”