Bogdan Nica părăsește funcția de manager al SJU Ploiești

Astăzi, 31 martie 2025, este ultima zi a lui Bogdan Nica în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești. La final de mandat, medicul a împărtășit, pe pagina sa de Facebook, câteva dintre realizările dar și speranțele sale de viitor.

„Ultima zi în funcția de manager la Spitalul Județean de Urgență “Constantin Andreoiu” Ploiești.

Patru ani și jumătate de realizări dar și de suferințe, de împliniri și de dezamăgiri. Una peste alta, s-au implinit multe lucruri bune și s-au salvat multe vieți.

Știu că mai sunt multe de făcut, că uneori nu am putut să ajut, sigur se putea mai mult, dar va asigur ca am avut cele mai bune intenții și poate e mai bine acum, pentru pacienții noștrii , pentru colegi și colaboratori.

Din pacate sistemul e defect în multe din atributele lui și va dura mult pâna la rezolvare. Sper ca cei ce vor veni la conducerea acestui spital sa continue modernizarea si dezvoltarea lui, impreuna cu dumneavoastra, pacienții! Contrar unor insinuări din presă , nu am solicitat prelungirea mandatului de manager care expiră astăzi, tocmai pentru ca eu consider firesc ca noua conducere politică de la CJ trebuie sa numească echipa pe care o dorește în fruntea spitalului și să contiunue proiectele vitale pentru sănatatea prahovenilor.

Acestea fiind zise, mulțumesc încă o dată celor ce m-au sprijinit dar și celor ce m-au criticat, ferindu-mă de greșeli mai mari. Parafrazând un celebru demnitar britanic, “A man should know when to leave the party”, a scris managerul Bogdan Nica pe pagina sa de Facebook.