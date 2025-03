De la 1 iulie, facturile la electricitate ar putea crește

Facturile la energia electrică ar putea creşte după data de 1 iulie, a precizat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Acesta a recomandat consumatorilor români de energie electrică să intre pe portalul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi să aleagă de acolo companiile cu cele mai bune preţuri.

„Dacă nu se întâmplă alte lucruri bune, e posibil să plătim ceva mai mult. Noi sperăm să nu ajungem în scenariul ăsta și chiar dacă ajungem, pentru consumatorii vulnerabili, deci în sărăcie energetică, avem în ordonanță, că până la 15 iunie vom avea un mecanism și vor primi acel card de energie sau voucher și va compensa din eventuala creștere.

Dacă eu am un consum mic, de sub 100 kWh pe lună, am acel plafon de 0,68, deci pe mine mă costă pe lună undeva la 40 de lei curentul. Atât mă costă în momentul ăsta. Dacă nu sunt vulnerabil, pe noile prețuri, de exemplu pe oferta pe care vă spuneam, o să mă coste în jur de 60 de lei. Pare rezonabil, adică totuși pentru a plăti factura la curent pe lună, pare rezonabil dacă nu sunt un consumator în sărăcie energetică vulnerabil.

Dacă am un consum astăzi de peste 300 kWh pe lună, am prin lege un plafon de 1,3 lei per kWh. Deci e posibil să văd chiar o mică ieftinire în facturi, nu semnificativă, dar nu va fi un dezastru.

Dacă sunt undeva între pe la 250 de kWh pe lună sau 280 de kWh pe lună, da, o să fie o mică creștere, dar, încă o dată, eu cred că pentru românii care au într-adevăr probleme cu plata facturilor va exista categoric acest mecanism de sprijin, e prevăzut în ordonanță. Pentru ceilalți poate va fi ceva în plus, dar n-ar trebui să fie o povară atât de mare”, a adăugat Burduja, la Antena 3.