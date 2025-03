Simion și Potra au instigat la violențe: ”Ieșiți cu arme!”

A fost haos, aseară, în Centrul Vechi al Bucureștiului, după ce Biroul Electoral Central a dispus respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la prezidențiale.

Susținătorii lui Georgescu au organizat un protest în fața sediului BEC, care a degenerat în violențe de stradă. Mai multe persoane au atacat forțele de ordine cu pietre, bucăți de piatră cubică și borduri, 13 jandarmi fiind răniți.

O mașină a postului de televiziune DIGI 24 a fost răsturnată, fiind incendiate mai multe elemenete de mobilier stradal.

Înaintea acestor incidențe liderul AUR, George Simion și cel al mercenarilor lui Georgescu, Horațiu Potra, au instigat în spațiul public la comiterea de violențe.

„Cei care au dat această lovitură de stat ar trebui jupuiţi în piaţa publică”, a spus Simion, într-un video postat de el pe reţelele sociale, după ce BEC a anunţat decizia invalidării candidaturii lui Călin Georgescu.

Și mercenarul Horațiu Potra, care se află în Dubai, fiind căutat de poliție cu mandat de arestare, a transmis un mesaj incitator în grupul online al apropiaților săi.

Mesajul lui Potra:

”Lovitura de stat din partea globalistiilor continua!!! Acum trebuie ca toata Romania sa fiarba! Cum am spus, cu hotii acestia nu rezolvi nimic! Au furat timp de 35 ani, si vor fura in continuare daca nu facem nimic!!! Stiu ca si aici pe grup sunt turnatori, dar nu mai conteaza, si ei vor fi in aceeasi oala ca noi toti.

Voi astia care ati luptat in Congo, aratati ca sunteti intradevar hotarati pentru a apara democratia, prin orice mijloc!!! Sunati-va colegii, prietenii si la lupta baieti !!!

Aici luptam pentru tara noastra, nu pentru alta tara!!! Voi veti fi viitorul corp democratic al armatei Romane!

Daca noi nu suntem capabili sa facem ceva, cine va face ? Iesiti fiecare in orasele voastre, mergeti la Bucuresti, cu parul, furca, coasa si toporul. Cei care au arme sa iasa cu armele, ca altfel noi si copii nostri vom muri pe front in Ukraina pentru gloria hotiilor !!!”

UPDATE Potra a mai transmis un alt mesaj instigator:

„Mesaj către toți militarii români, adevărații militari români care au jurat să-și apere patria și neamul și au depus un jurământ sacru: ieșiți acum, ieșiți cu armele și arestați-i pe toți cei care au dat lovitura de stat, absolut pe toți. Arestați-i pe toți și dacă generalii voștri încearcă să vă oprească, arestați-i și pe ei. Rușine acelor generali care până în acest moment nu au făcut nimic și au acceptat lovitura de stat. Ieșiți, militari români, respectați-vă jurământul. Nu sunteți singuri, poporul e cu voi. Doamne ajută”