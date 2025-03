Ploieșteanca Ruzandra, prima româncă pe scena „American Idol”

La doar 22 de ani, ploieșteanca Ruxandra Grigore (Ruzandra) este prima româncă ce a pășit până acum pe scena „American Idol”. Tânăra, absolventă de SNSPA, este artista care reușește să dea voce emoțiilor, fiind ea însăși o poveste inspirațională despre talent, muncă și pasiune. Cu mai bine de 200 de show-uri pe mari scene ale României, Ruzandra a reușit să facă saltul peste Ocean și să cânte în fața legendarului Lionel Richie, fost membru al grupului The Commodores, unul dintre cei mai bine vânduți artiști din Statele Unite.

Pasiunea pentru muzică a Ruzandrei a început la vârsta de cinci ani, când a atins pentru prima dată clapele unui pian. Fire extrem de sensibilă, ploieșteanca spune că a simțit încă de atunci o conexiune emoțională cu sunetele pe care le scotea pianul, moment în care a realizat că muzica va face parte din viața ei.

La vârsta de 8 ani a început cursuri de tehnică vocală, mai întâi la Palatul Culturii din Ploiești, iar mai apoi la București, la școala de canto a Loredanei.

Anii au trecut, iar Ruzandra și-a dat seama că marea sa dragoste este muzica. Recunoaște, însă, că nimic nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi avut alături doi părinți care au făcut sacrificii financiare enorme pentru ca ea să își poată urma visul, învățănd-o pe mic copil că nimic nu este imposibil dacă muncești din greu și crezi în ceea ce faci. „Ei sunt fundamentul visului meu artistic”, mărturisește tânăra.

De la spectacole mai mari sau mai mici, Ruzandra se poate lăuda cu peste 300 apariții la concerte

A cântat alături de rapperul Lil Pump și a făcut senzație pe scena de la „Beach, Please”. A colaborat cu Bella Thorne pentru coloana sonoră a unui film ce îl are ca protagonist pe celebrul Alec Baldwin și a contribuit la scrierea piesei „Deziubește-mă”, interpretată de Mira și Mario Fresh, cu aproape 8 milioane de vizualizări pe YouTube.

Ruzandra este cea care a lansat și piesa Ghost, „o piesă filmată în trei ore, în care mi-am pus la bătaie creativitatea și naturalețea și care a strâns peste un milion de vizualizări, lucru care mă bucură enorm pentru că am avut 0 lei buget de producție. Neavând resurse am decis să adopt o strategie „grassroots”, bazată pe comunitate și pe puterea rețelelor sociale”, a povestit tânăra.

Patru de „da” la X Factor

În 2018, ploieșteanca, un adevărat munte de energie, talent, carismă și perseverență, a ajuns pe scena de la X Factor unde a primit patru de „Da”, cu un mix la pieselor „Feeling Good” și „Highway to hell”. A urmat participarea, în 2018, la Eurovision, unde, alături de Tiri, a ajuns până în finală cu piesa „Deșert de sentimente”.

Drumul Ruzandrei nu s-a oprit nici pe departe aici. Ploieșteanca a reușit să facă un pas uriaș peste Ocean, după ce, anul trecut, în primăvară, a fost anunțată că va primi șansa de a intra în competiția internațională „American Idol”., competiție la care s-au înscris inițial peste 10.000 de concurenți. Despre participarea la show-ul de pe ABC, tânăra artistă are un singur cuvânt care descrie felul în care s-a simțit: „Fabulos!”

Despre „American Idol”: „Fabulos!”

„Partenerul meu, Ricky, m-a înscris în luna mai, anul trecut. Am primit ulterior un mail prin care mi s-a transmis că vor să ne cunoaștem pe Zoom. Nu mi-a venit să cred. Niciodată nu m-aș fi înscris, dat fiind faptul că niciun român vreodată nu a avut șansa de a participa la această competiție. După mai multe audiții am primit răspunsul final și anume că sunt așteptată la New York. A fost copleșitor.

Când am ajuns acolo, am intrat direct în pâine, cum se spune. Repetiții, machiaj, interviuri…M-au primit extraordinar de frumos. Iar vocile pe care le-am auzit acolo …nu mi-a venit să cred. Senzaționale. Mulți dintre cei cu care am vorbit au fost curioși să afle despre România, despre Ploiești. M-au întrebat dacă noi suntm afectați din cauza războiului din Ucraina. Au vrut să știe lucruri despre orașul meu natal, cum sunt oamenii, cum ne este cultura. M-am simțit minunat”, a povestit Ruzandra.

A fost ceva unic să cânt în fața lui Lionel Richie

Cât despre interacțiunea cu jurații, ploieșteanca spune că a trăit momente uimitoare, mai ales că a avut șansa de a cânta în fața lui Lionel Richie, unul dintre idolii ei.

„Niște oameni frumoși din punct de vedere sufletesc. Niște oameni extrem de naturali, eleganți și de bun simț. Nu fițe, nu aroganțe. Să cânt în fața celor trei ( Lionel Richie, Luke Bryan, Carrie Underwood) rămâne, cred, cea mai mare reușită a mea de până acum. Nu pot descrie în cuvinte cum m-am simțit”, a mai povestit Ruzandra, care nu a putut dezvălui foarte multe lucruri din culisele show-ul, asta din cauza termenilor contractuali.

Ploieșteanca mărturisește că așteaptă cu nerăbdare ziua de 9 martie, când va începe difuzarea competiției, în urma căreia cei mai buni dintre cei buni ajung la Hollywood Weekend, au șansa de a intra în TOP 24, iar apoi în semifinală și finală.

Ce își dorește Ruzandra? Să aibă o carieră frumoasă în muzică și teatru și, pe viitor, să colaboreze cu Inna și Delia, artiste pe care le admiră enorm. Cât despre viscul american, Beyonce și Rihanna sunt artistele pe urmele cărora ar vrea să calce într-o bună zi.