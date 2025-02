Prefectul nu declară stare de alertă pentru gunoiul din Ploiești

Prefectura Prahova a respins solicitarea primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, de a declara stare de alertă sanitară din cauza crizei gunoiului.

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind punctul de vedere al Instituției Prefectului județul Prahova la solicitarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Ploiești cu privire la declararea stării de alertă

Ca urmare a adresei nr.802/21.02.2025, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului județul Prahova sub nr.2925/21.02.2025, prin care se solicită acordul Prefectului județului Prahova pentru declararea Stării de alertă pe teritoriul municipiului Ploiești, informăm opinia publică de faptul că Prefectul județului Prahova nu își dă acordul pentru declararea Stării de Alertă la nivelul Municipiului Ploiești, motivat de următoarele aspecte:

Potrivit O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul național de Management al Situațiilor de Urgență, art. 44 : ” La declararea stării de alertă şi pe durata acesteia comitetele pentru situaţii de urgenţă HOTĂRĂSC APLICAREA, ÎN CONDIŢIILE LEGII, a uneia sau mai multor măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns, pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor şi pentru diminuarea impactului tipului de risc”.

În urma analizei făcute la nivelul Instituției Prefectului județul Prahova în cuprinsul Hotărârii nr. 1 /21.02.2025 adoptată de CLSU Ploiești, au fost identificate măsuri care contravin prevederilor legale în materie.

Pentru fundamentarea analizei efectuate, Prefectul județului Prahova a solicitat puncte de vedere de la instituțiile abilitate/cu atribuții de control în domeniul salubrității, acestea s-au pronunțat după cum urmează:

1. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice , prin adresa nr. 2162/24.02.2025 ne comunică următoarele: referitor la masurile dispuse prin Hotarârea nr. 1/21.02.2025 de către CLSU Ploiești, operatorii Stațiilor de Sortare a deșeurilor Boldești Scăeni, a stației de tratare mecano-biologică a deseurilor biodegradabile, respectiv S.W.O. SRL și a eliminării prin depozitare SC Vitalia Servicii pentru Mediu SRL NU POT FI OBLIGAȚI SĂ ÎNCALCE CADRUL LEGAL privind atribuirea contractelor de delegare, cu atât mai mult cu cât cei doi operatori prestează în acest moment în baza contractelor de delegare încheiate cu ADI Deșeuri Prahova și anume, contractul de sortare, tratare nr. 10506/15.05.2019 valabil până la 31.07.2027 și contractul nr. 5973/30.12.2021, prelungit prin act adițional nr. 5/30.12.2024 valabil până la 31.03.2025, contracte care deservesc zona 2 a SMID Prahova în cadrul căreia a fost inclus și Mun Ploiești.

Referitor la art. 12 din Statutul ADI Deseuri Prahova, ANRSC menționează că nu a fost informată dacă Mun. Ploiești a solicitat înainte de ieșirea din Asociație, retragerea unilaterală din cele trei contracte încheiate de ADI, colectare, sortare și tratare și depozitare, încheiate și în baza mandatului acordat de către Primăria Mun. Ploiești, unul dintre contracte fiind valabil pânî în anul 2027.

A.N.R.S.C. nu a fost informată, până la acest moment, cu privire la existența unei hotărâri AGA a Asociației de ieșire/excludere a Municipiului Ploiești din ADI, sau a unui acord scris al entității finanțatoare, asupra calității de membru asociat a Municipiului Ploiești, se poate pronunța doar Asociația ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” .

2. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin adresa nr. 12617/24.02.2025 comunică următoarele: conform Contractului de finanțare nr. 137/26.10.2017 art. 1 alin. (1) din Anexa1 : ”beneficiarul se obligă să transmită AM POIM în vederea avizării, orice intenție de modificare/completare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare care rectifică condițiile din cererea de finațare” astfel, AM POIM NU AVIZEAZĂ INTENȚIA DE IEȘIRE DIN A.D.I. A U.A.T.- urilor, având în vedere faptul că sunt afectate substanțial condițiile inițiale care au stat la baza aprobării finanțării.

De asemenea Statutul A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” la art. 12 sunt menționate condițiile de încetare a calității de asociat în cazul retragerii sau excluderii din asociație, iar A.G.A. a Asociației trebuie să analizeze consecințele retragerii U.A.T. -ului și modificările ce se impun la contractul de delegare în special cu privire la investițiile realizate.

U.A.T. -ul care iese din ADI va trebui să despăgubească toți membrii ADI, cel puțin pentru creșterea tarifului de operare a infrastructurii (cantitățile de deșeuri care vor intra în instalațiile SMID fiind mai mici, costul de operare crește).

FOARTE IMPORTANT ESTE FAPTUL CĂ ODATĂ CU IEȘIREA MUN. PLOIEȘTI DIN ADI DEȘEURI PRAHOVA, ACESTA NU VA MAI PUTEA UTILIZA NICI INSTALAȚIILE DE TRATARE DIN CADRUL SMID, RESPECTIV STAȚIILE DE SORTARE, STAȚIA DE COMPOSTARE, INSTALAȚIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ ȘI DEPOZITUL DE DEȘEURI, ceea ce poate aduce consecințe semnificative în special în cecea ce privește sistemul de gestionare al deșeurilor, iar tratarea și depozitarea deșeurilor în alte instalații decât cele incluse în SMID contravine Planului Județean de Gestionarea a Deșeurilor Prahova.

3. A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, prin adresa 1073/24.02.2025 ne comunică faptul că la acest moment nu există un document care să ateste, conform statutului, retragerea U.A.T. Ploiești din cadrul ADI, după îndeplinirea condițiilor statutare, incluzând plata despăgubirilor datorate conform art. 12 din Statutul Asociației.

4. AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA, prin adresa nr. 2947/24.02.2025 a comunicat faptul că S.C. BRANTNER ECOLOGICE – S.C. ROECO S.R.L. NU DEȚINE ÎN PREZENT AUTORIZAȚIE DE MEDIU PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRITATE PE RAZA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, operatorul economic se află în procedură de revizuire a autorizației de mediu, la A.P.M. Mehedinți pentru includerea activității de salubrizare din Mun Ploiești în baza delegării de competență nr. 54/17.02.2025 acordată de A.N.P.M. București.

A.P.M. Prahova a emis pentru activitatea de salubrizare aferentă zonei 2 Boldești Scăeni- 6 Valea Doftanei zona din care face parte si Mun. Ploiești, Autorizația de mediu nr. PH-63/15.04.2021, revizuită în 03.12.2024, transferată cu decizia de transfer nr. 9/1669/13.02.2025 valabilă până la data de 15.04.2025, în baza actului adițional nr. 1/10.02.2025 la contractul nr. 1792/13.09.2016.

Prin adresa nr. 2932/25.02.2025 A.P.M. Prahova a emis punct de vedere privind revizuirea autorizației de mediu a S.C. RANTNER ECOLOGICE – S.C. ROECO S.R.L. , din documentația depusă de societatea menționată mai sus, reiese că aceasta are încheiate acorduri cu ROM WEST SOLUTIONS S.A. – și RESPAN ENERGY S.R.L., (societăți ce se află în afara județului Prahova, respectiv com. Dragomirești Vale jud. Ilfov și com. Oarja jud. Argeș) ce nu reprezintă contracte ferme. De asemenea, NU SE RESPECTĂ FLUXUL DEȘEURILOR MUNICIPALE PREVĂZUT ÎN PLANULUI JUDEȚEAN DE GESTIONAREA A DEȘEURILOR PRAHOVA ȘI SMID PRAHOVA.

Orice modificare în fluxul deșeurilor municipale și asimilabile din jud Prahova se poate face doar cu acordul Consiliului Județean Prahova prin actualizarea/revizuirea documentelor menționate anterior.

Mai mult, conform prevederile art. 2 alin. (8) și (9) din Legea nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localităților : ”Înainte de atribuirea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, sectoarele municipiului Bucureşti sunt obligate să atribuie, individual sau în asociere, activităţile de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă şi/sau de eliminare prin depozitare…” și ”ESTE INTERZISĂ PRESTAREA DE CĂTRE OPERATORI A ACTIVITĂŢILOR DE TRANSFER, SORTARE, TRATARE ŞI/SAU DE ELIMINARE, PRIN DEPOZITARE, A DEŞEURILOR MUNICIPALE FĂRĂ CONTRACT DE DELEGARE ÎNCHEIAT CU UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ/SECTORUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE PE RAZA CĂREIA/CĂRUIA PROVIN DEŞEURILE. ”

5. SOLID WASTE OPERATION S.R.L. prin adresa nr. 25/1473/22.05.2025 primită în data de 24.02.2025, referitoare la măsurile dispuse prin Hotarârea nr. 1/21.02.2025 de către C.L.S.U. Ploiești, prin care se arată că au existat discuții încă din luna decembrie 2024 cu reprezentanții primăriei Ploiești care au fost anunțați că este necesar să înceteze calitatea de membru A.D.I. Deșeuri conform art 10 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, raportat la prevederile statutate de la art. 12 alin. (2) din Statutul ADI Deșeuri cât și de delegarea în prealabil a contractelor pentru prestarea serviciilor de salubritate, de sortare, tratare și eliminare deșeuri așa cum se solicităa imperativ de prev art. 18 și 19 din Legea nr. 101/2006 -Legea serviciului de salubrizare a localităţilor. Cu toate acestea până în prezent, U.A.T. Ploieștui nu a contactat societetea în vederea încheierii unui contract de prestarea serviciului de sortare și tratare a deșeurilor colectate de pe raza Municipiului Ploiești.

Totodată acestia menționează că U.A.T. Ploiești este încă membru ADI Deseuri Prahova, drept pentru care nu poate delega în nume propriu nicio activitate de salubritate, și precizează că: ”REZULTĂ ÎN MOD CLAR ȘI FĂRĂ ECHIVOC CĂ UNICUL OPERATOR DE SALUBRITATE LEGAL DESEMNAT ESTE SC. BIN GO SOLUTION SRL., SOCIETATE CU CARE EXISTĂ ÎNCHEIAT CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN TEMEIUL CĂRUIA SE POT RECEPȚIONA IMEDIAT DEȘEURILE MUNICIPALE COLECTATE DE PE RAZA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.”

6. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR S.R.L. prin adresa nr. 212/24.02.2025 comunică următoarele: U.A.T. Ploiești nu a încheiat niciun contract de delegare a activității de depozitare a deșeurilor municipale cu societatea Vitalia.

Societatea Vitalia aplică tariful de depozitare către operatorii de salubrizare din fluxul deșeurilor în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Prahova nr. 2/2024 și nu poate fi obligată să aplice un tarif aprobat prin Hotarârea Consiliului Județean Prahova așa cum se dorește și cum a fost prevăzut în Hotărârea nr. 1/21.02.2025 a C.L.S.U. Ploiești.

Vitalia a apreciat că din moment ce U.A.T. Ploiești nu mai este membru A.D.I. așa cum susține, nu poate beneficia de tarifele fundamentate în baza elementelor luate în calcul la acel moment pentru întraga Asociație.

TOTODATĂ, CONCLUZIONÂND INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA OPINEAZĂ CĂ DECLARAREA STĂRII DE ALERTĂ ESTE O MĂSURĂ CARE SE POATE APLICA ATUNCI CÂND EXISTĂ UN BLOCAJ CARE NU ȚINE DE ACȚIUNEA SAU INACȚIUNEA EMITENTULUI, DE DORINȚA SA, CI ȚINE DE IMPOSIBILITATEA REALĂ DE A OFERI UN SERVICIU DE UTILITATE PUBLICĂ.

DECLARAREA STĂRII DE ALERTĂ NU TREBUIE ÎN NICIUN CAZ SĂ FAVORIZEZE OPERATORI CARE NU DEȚIN AUTORIZAȚIILE PREVĂZUTE DE LEGE ȘI NICI SĂ OBLIGE OPERATORI PRIVAȚI SĂ PRESTEZE ACTIVITĂȚI ÎN AFARA UNOR CONTRACTE, CU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI ÎN MATERIE.

Față de toate cele de mai sus, ținând seama de faptul că instituțiile cu atribuții în domeniu apreciază în unanimitate că nu au fost respectate prevederile legale în materie, precum și operatorii privați implicați nu recunosc dreptul de tratare/depozitare al deșeurilor colectate de S.C. BRANTNER ECOLOGICE – S.C. ROECO S.R.L. de pe raza Municipiului Ploiești, Prefectul județului Prahova NU ÎȘI DĂ ACORDUL pentru declararea Stării de Alertă la nivelul Municipiului Ploiești

Instituția Prefectului Județul Prahova

25 FEBRUARIE 2025