5 decembrie 2017 – a încetat din viață Mihai I, ultimul rege al României

Pe 5 decembrie, în 2017, a încetat din viață Mihai I, rege al României. Testamentul său ar putea fi considerat discursul pe care l-a ținut în Parlamentul României în 2011, când a împlinit 90 de ani. Acesta s-a încheiat astfel: „Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Regele Mihai I al României, o figură istorică emblematică, s-a născut la 25 octombrie 1921, în Castelul Foişor de la Sinaia, fiind botezat în rit ortodox, primind numele voievodului Mihai Viteazul. A fost fiul Regelui Carol al II-lea și al Reginei-Mamă Elena.

Mihai I a fost primul principe născut după Marea Unire, în 25 octombrie 1921, motiv pentru care a primit numele de botez al Voievodului Mihai Viteazul, făuritorul primei uniri politice a românilor.

A fost botezat de Mitropolitul Primat al României, viitorul Patriarh Miron Cristea, în 22 ianuarie 1922. A devenit rege în 1927, când era doar un copil, cu o Regență din care au făcut parte Regina Mamă Elena și Patriarhul Miron Cristea. Prima domnie s-a încheiat în 1930.

A doua domnie a Regelui Mihai a început în 6 septembrie 1940, când a fost uns rege de Patriarhul Nicodim Munteanu. Regele Mihai este singurul suveran român care a fost uns rege de Biserica Ortodoxă Română.

Regele Mihai a încetat din viață pe în 5 decembrie, în 2017, după o îndelungată suferință, și a fost înmormântat cu Funeralii Naționale în Necropola Regală de la Curtea de Argeș. Slujba de înmormântare a fost oficiată la Catedrala Patriarhală, devenită neîncăpătoare pentru capetele încoronate și oficialitățile străine care au participat.

5 decembrie – evenimente și personalități

1870 – A murit Alexandre Dumas – Dumas Davy de la Pailleterie, cunoscut și ca (Alexandre Dumas père) Alexandre Dumas tatăl. A fost un autor de romane istorice de aventuri, prin care a devenit cel mai popular scriitor francez din lume.

1872 – Brigatina “Mary Celeste”, aflată sub pavilion american, a fost găsită acostată pe costele Portugaliei, toţi membrii echipajului fiind daţi dispăruţi.

1901 – S-a nascut Walt Disney, desenator, regizor și producător de film animat American. Compania sa, cunoscută acum sub numele de The Walt Disney Company, are venituri anuale de peste 30 de miliarde de dolari.

1903 – S-a născut Cecil Frank Powell, fizician englez, laureat Nobel.

1917 – Cargobotului SS Mont-Blanc încărcat cu materiale explozibile, s-a ciocnit de vasul norvegian Im, în portul canadian Halifax și a sărit în aer. Explozia a făcut victime peste 1900 de personae. 9.000 de oameni au fost răniți și o mare parte a orașului a fost distrusă.

1919 – S-a format guvernul român de coaliţie prezidat de Alexandru Vaida-Voevod, din a cărui componenţă au făcut parte şi trei basarabeni: Ion Pelivan – ministru al justiţiei, Ion Inculeţ şi Pantelimon Halippa – miniştri secretari de stat. Guvernul Alexandru Vaida-Voevod a demisionat la 13 martie 1920.

1926 – A murit Claude Monet, pictor francez. „Nu am decât meritul de a fi pictat întocmai după natură străduindu-mă să reproduc propriile impresii față de fenomene trecătoare și schimbătoare.” Cu aceste cuvinte Claude Monet își definea, în 1926, propria activitate la sfârșitul unei lungi existențe dedicate cu pasiune, în totalitate, picturii. El a rămas în istorie drept părintele fondator al mișcării impresioniste și cel care a inspirat o nouă poetică a momentului și a unei sensibilități formale și lirice a materiei.

1931 – Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova a fost distrusă de un ordin dat de Iosif Stalin.

1940 – Într–o scrisoare adresată lui Ion Antonescu, C.I.C.Brătianu îi cerea generalului să pună capăt dezordinii create de legionari, dezordine ce ar putea ameninţa chiar independenţa ţării.

1941 – Al Doilea Război Mondial – Marea Britanie declară război Finlandei, Ungariei şi României.

1944 – Al Doilea Război Mondial – Trupele aliate ocupă Ravenna.

1945 – Zborul 19 dispare în Triunghiul Bermudelor. Toti cei 14 piloţi s-au pierdut, declarațiile oficiale făcând presupunerea că acest avion a explodat în aer în timpul zborului. Anchetatorii nu au putut determina cauza pierderii avionului care efectua Zborul 19, dar au declarat că ar fi existat posibilitatea ca piloții aeronavei să se fi dezorientat și că avionul s-ar fi putut prăbuși în mare, după consumarea rezervelor de carburanți.

1946 – S-a născut marele tenor spaniol Jose Carreras.

1973 – A încetat din viaţă fizicianul Robert Alexander Watson-Watt, inventatorul aparatului radar.

1974 – A încetat din viaţă Zaharia Stancu, romancier, poet, publicist. A fost membru al Academiei Române, distins cu Premiul Herder în anul 1971.

2001 – A avut loc ceremonia de inaugurare a noului edificiu al Bibliotecii Academiei Române, cu o suprafaţă de aproximativ 16.000 mp.

2008 – A încetat din viaţă Anca Parghel, cântăreață și profesoară de jazz română.

2008 – Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, Constantin Ticu Dumitrescu, a încetat din viaţă.

2013 – A murit Nelson Mandela, primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel. Guvernarea lui Mandela s-a axat pe dezmembrarea moştenirii apartheidului, prin combaterea rasismului instituţionalizat, a sărăciei şi a inegalităţii şi promovarea reconcilierii rasiale.

2013 – Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis că textul Declaraţiei de Independenţă, în care „limba română” este calificată drept limbă oficială a Republicii Moldova, prevalează asupra textului Constituţiei, care foloseşte denumirea de „limbă moldovenească”, deschizând calea pentru uzul oficial al denumirii de ”limbă română” în actele oficiale şi în administraţia de stat.