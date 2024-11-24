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Secțiile de votare din Ploiești și Prahova unde este înregistrată cea mai mare prezență la vot

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Potrivit datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă, la ora 13.00, în Prahova, se înregistra o prezență la urne de 22,62%, în timp ce în Ploiești de 22,63%

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Secțiile de votare din Prahova, care la ora 13.00 înregistrau cea mai mare prezență:

SV 259 Sinaia ŞCOALA GIMNAZIALA ”GEORGE ENESCU” SALA 3 B – 72,42%

SV 499 Gâlmeia FOSTA SCOALA CU CLS. I – IV GALMEIA – 53,02%

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SV 263 CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINŢE CASINO Sinaia – 52,83%

SV 575 CAMIN CULTURAL Tătaru – 46%

SV 500 CASA HRAM – PAROHIA NISIPOASA HÂRSA – 42,79%

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Din Prahova pentru România

SV 477 ŞCOALA PRIMARĂ CHEIA, NR.1 – 41,08%

Secțiile de votare din Ploiești, care la ora 13.00 înregistrau cea mai mare prezență: 

SV 64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” – 29,39%

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SV 81 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”I. A. BASSARABESCU” (ŞCOALA GIMNAZIALĂ I. A. BASARABESCU) – 29,39%

SV 28 – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL VASILE” – 29,32%

SV 106 – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47 (FOSTA GRĂDINIŢĂ NR. 47) – 29,29%

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SV 109 – SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PRAHOVA – 28,93%

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