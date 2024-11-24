Secțiile de votare din Ploiești și Prahova unde este înregistrată cea mai mare prezență la vot

Potrivit datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă, la ora 13.00, în Prahova, se înregistra o prezență la urne de 22,62%, în timp ce în Ploiești de 22,63%
Secțiile de votare din Prahova, care la ora 13.00 înregistrau cea mai mare prezență:
SV 259 Sinaia ŞCOALA GIMNAZIALA ”GEORGE ENESCU” SALA 3 B – 72,42%
SV 499 Gâlmeia FOSTA SCOALA CU CLS. I – IV GALMEIA – 53,02%
SV 263 CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINŢE CASINO Sinaia – 52,83%
SV 575 CAMIN CULTURAL Tătaru – 46%
SV 500 CASA HRAM – PAROHIA NISIPOASA HÂRSA – 42,79%
SV 477 ŞCOALA PRIMARĂ CHEIA, NR.1 – 41,08%
Secțiile de votare din Ploiești, care la ora 13.00 înregistrau cea mai mare prezență:
SV 64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” – 29,39%
SV 81 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”I. A. BASSARABESCU” (ŞCOALA GIMNAZIALĂ I. A. BASARABESCU) – 29,39%
SV 28 – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL VASILE” – 29,32%
SV 106 – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47 (FOSTA GRĂDINIŢĂ NR. 47) – 29,29%
SV 109 – SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PRAHOVA – 28,93%