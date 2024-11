Ploieștiul devine, în weekendul 23-24 noiembrie, capitala roboticii. Accesul la evenimente este liber

În weekendul 23-24 noiembrie, Ploieștiul devine capitala roboticii pentru pasionații de știință, tehnologie și inovație. Campionatul de robotică FTC, League Meet, pentru regiunea Muntenia este evenimentul organizat de echipele Ro2D2 de la C.N. „Mihai Viteazul” și InfO(1)Robotics de la C.N. „Ion Luca Caragiale”, în timp ce Universitatea Petrol -Gaze găzduiește, tot în weekendul care se apropie, Robotika Fest, cel mai mare festival educațional de robotică organizat la Ploiești.

- Publicitate -

Zilele Roboticii 2024 este evenimentul organizat de către două dintre cele mai performante echipe de robotică din Ploiești și chiar din țară, Ro2D2 de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” şi InfO(1)Robotics de la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”.

La competiția care începe sâmbătă, 23 noiembrie, la sediul Primăriei Ploiești, sunt așteptate să participe 14 echipe. Este vorba despre 4D-Robotics, Pitești, Clockworks, București, Schwefel, Pucioasa, High Five, Pitești, Renaissance Robotics, București, Team Undefined, Câmpina, BraveBots, Ploiești, StarLight, Pitești, Cyber Lions, Urlați, ERcast, Ploiești, Hypercube, București, Tehrocuz, Slobozia, Ro2D2, Ploiești ȘI Inf0(1)Robotics, Ploiești.

Miza campionatului este participarea la Mondialul de Robotică de la Houston, din Statele Unite, care are loc în aprilie 2025, și unde, anul trecut, echipa RO2D2 s-a întors acasă cu titlul de vicecampioană a lumii

Prima zi a evenimentului va avea în prim plan prima competiție din sezonul Into the Deep, FIRST Tech Challenge. Vor fi prezente echipe din regiunea de Sud care își vor testa roboții într-un cadru competițional oficial.

- Publicitate -

Programul zilei de sâmbătă

09.00 – Check in

11.00 – Robot inspection

11.30 – Opening Ceremony

- Publicitate -

12.30 – Matches

14.00 – Lunch Break

15.00 – Matches

- Publicitate -

16.30 – Award ceremony

Cea de-a doua zi este dedicată conferințelor și sesiunilor susținute de speakeri din domeniul STEAM, dar și atelierelor interactive pentru copii

Vor fi prezentări despre leadership și dezvoltare personală, strategii pentru organizarea unui eveniment de succes și multe altele. Printre speakerii prezenți se numără: Radu Simionescu, manager al proiectului „Ploiești Capitala Tineretului, 2024”, Mihai Peca, reprezentant ECDL România și alți invitați care vor împărtăși din experiența lor.

De asemenea, vor avea loc ateliere interactive pentru copii, unde cei mici vor putea explora robotica prin First Lego Challenge. Totodată, vizitatorii vor avea ocazia să descopere magia tehnologiei la standul de printare 3D, unde vor putea observa și chiar experimenta procesul de fabricare a obiectelor tridimensionale.

- Publicitate -

Pe parcursul evenimentului, vizitatorii pasionați de robotică și tehnologie vor putea explora standuri ale unor parteneri de renume. Alka și Meteoritzii vor aduce o ofertă diversificată de produse alimentare, iar Plex Robotics va prezenta piese necesare pentru construcția roboților.

„Acest eveniment de amploare este posibil datorită sprijinului oferit de sponsorii noștri: Alka, Meteoritzi, Sportek, Observatorul Prahovean și Plex Robotics. Le mulțumim pentru susținerea oferită în promovarea educației STEM și încurajarea viitoarelor generații de inovatori. Vă așteptăm cu drag să participați la acest festival unic, unde pasiunea pentru robotică și tehnologie se îmbină cu dorința de a inspira și educa viitoarea generație de inovatori”, transmit organizatorii.

Vă reamintim, anul trecut, în aprilie, echipa RO2D2 A C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești a reușit remarcabila performanță de a câștiga titlul de vicecampioană a lumi la Campionatul Mondial de Robotică „First Tech Challenge”, competiție care a avut loc la Houston, în Statele Unite, și la care au participat 243 de echipe din întreaga lume.

- Publicitate -

Aceeași echipă de robotică Ro2D2, a CNMV, a fost căpitanul alianței câștigătoare a Competiției de robotică FTC – Maryland Tech Invitational, derulată tot în SUA.

La Universitatea Petrol- Gaze, tot în weekendul 23-24 noiembrie, are loc RobotiKa 2024

Este a doua ediție a festivalulului dedicat STEAM, ce promite să ofere o experiență unică pentru copii, adolescenți și adulți, aducând împreună cei mai străluciți tineri talente și echipe de robotică din Ploiești și nu numai.

Festivalul este organizat în parteneriat cu echipa de robotică BraveBots, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, FJT Prahova și Eurospirit, alături de programul Ploiești – Capitala Tineretului din România. UPG va fi reprezentată de către Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, prin Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică și Departamentul de Inginerie Mecanică. Studenți și masteranzi vor prezenta realizările lor – roboți, sisteme automate și aplicații software dezvoltate pentru concursuri și proiecte de diplomă.

- Publicitate -

Festivalul va include o serie de competiții intense și pline de adrenalină

Printre acestea, traseul de line follower inspirat de Circuitul Las Vegas, unde roboții se vor întrece într-o cursă plină de provocări, și o competiție de Capture the Flag, unde cei mai buni programatori își vor testa abilitățile de hacking într-o bătălie virtuală.

În plus, tinerii creatori își vor putea demonstra talentul în competiții de design 3D și printare, provocându-se să creeze prototipuri inovatoare sub presiunea timpului. Câștigătorii tuturor concursurilor vor fi recompensați cu premii atractive care vor celebra talentul, ingeniozitatea și creativitatea acestora.

Vizitatorii vor putea explora o lume captivantă a tehnologiei prin expoziții permanente de la echipele First Tech Challenge și First Lego League, unde vor descoperi roboți creați chiar de liceenii din oraș. Copiii din clasele 0-5 se pot bucura de un atelier de construcție cu Lego Spike Education, iar pentru cei mai mari vor exista activități precum atelierul de robotică Arduino și un workshop de Game Development care va deschide drumul către universul fascinant al creării jocurilor video.

Un punct de atracție va fi și camera de escape room cu tematică STEAM, pregătită de AUSF, unde participanții vor dezlega mistere și vor descoperi soluții ingenioase pentru a ieși la timp

În plus, cei interesați de domeniul AI și etică se pot implica într-o dezbatere pe tema „Inteligența Artificială și Etica”, iar cei ce aspiră la o carieră în tehnologie vor avea parte de sesiuni de ghidare profesională și un curs de acordare a primului ajutor.

„RobotiKa 2.0 promite să fie mai mult decât un festival – va fi un spațiu unde viitorul tehnologiei prinde viață, iar Ploieștiul devine un oraș al inovației”, este mesajul organizatorilor festivalului derulat în parteneriat cu echipa de robotică BraveBots, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, FJT Prahova și Eurospirit, alături de programul Ploiești – Capitala Tineretului din România.

Accesul publicului la evenimentele dedicate roboticii este liber.