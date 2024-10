3 octombrie – Este lansată cu succes prima rachetă balistică din lume

Pe 3 octombrie, în 1942, Germania nazistă lansează cu succes pentru prima dată o racheta V-2 / A4 de la o baza de testare din Peenemünde. Este primul obiect făcut de om care a ajuns in spațiul extraterestru.

Racheta balistică a fost dezvoltată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în Germania, cu scopul expres de a fi folosită împotriva Londrei, iar mai târziu a Antwerpenului.

Cunoscută ca racheta de tip V-2, racheta propulsată cu propergol lichid a fost prima rachetă balistică de luptă cu rază lungă de acțiune și primul obiect construit de om care a efectuat un zbor suborbital. Ea este strămoșul tuturor rachetelor moderne, inclusiv al celor folosite în cadrul programelor spațiale ale Statelor Unite și fostei Uniuni Sovietice.

În perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, guvernul american, cel sovietic și cel britanic au obținut acces atât la schițele tehnice ale V-2, cât și la oamenii de știință germani care au fost însărcinați cu crearea rachetelor, prin Operațiunea Paperclip, Operațiunea Osoaviahim și respectiv, Operațiunea Backfire.

3 octombrie -evenimente și personalități

1849 – Scriitorul american Edgar Allan Poe, este găsit căzut pe un trotuar în orașul Baltimore din SUA, în stare de confuzie mintală, după o dispariție de câteva zile. Este ultima dată când a fost văzut în public înainte de moartea sa, care a survenit peste câteva zile, pe 7 octombrie.

1863 – Președintele american Abraham Lincoln a declarat a patra zi de joi din luna noiembrie Thanksgiving Day – “Ziua Recunoștinței“.

1888 – S-a născut Carl von Ossietzky, jurnalist, figură-simbol a luptei împotriva dictaturii naziste, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în anul 1935.

1895 – În România, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu demisionează. Lascăr Catargiu sau Lascăr Catargi a fost un om politic român, prim ministru al României pentru patru mandate.

1906 – Se desfășoară a doua conferință internațională privind telegrafia fără fir, in care se adoptă mesajul SOS („Save Our Souls”, „Save Our Ship”), ca semnal internațional de forță majoră înlocuind semnalul CQD.

1916 – După Prima Bătălie de la Oituz între forțele române și cele germano-austro-ungare, sosește în România o Misiune militară franceză, în frunte cu generalul Henri Mathias Berthelot.

Misiunea Militară Franceză este denumirea sub care a fost cunoscut detaşamentul francez trimis în România în timpul Primului Război Mondial, între 15 octombrie 1916 şi 10 martie 1918, cu misiunea de a asigura consilierea, sprijinirea şi instruirea unităţilor şi autorităţilor militare române. Pe toată durata sa, misiunea a fost condusă de generalul de divizie Henri Berthelot, care a asigurat simultan şi rolul de consilier militar al regelui Ferdinand, comandantul de căpetenie al Armatei României.

1918 – A apărut Declarația de răspuns a „Corpului voluntarilor transilvăneni și bucovineni”, la manifestul împăratului Carol I de Habsburg de reorganizare a Austro–Ungariei, în care, exprimând voința românilor, se proclama dezlipirea ținuturilor românești de la Austro–Ungaria și unirea lor cu România.

Corpul Voluntarilor ardeleni a fost format din luptători români, originari din Transilvania, care au luptat alături de armata română în timpul primului război mondial. Prin aceste unităţi militare, românii ardeleni s-au alăturat României şi armatei române în timpul primului război mondial, cu scopul de a elibera Ardealul si de a-l uni cu Patria Mama, România.

1938 – A încetat din viață mareșalul român Alexandru Averescu, președinte al Ligii Poporului, prim ministru, membru de onoare al Academiei Române.

Alexandru Averescu a fost mareșal al României, general de armată și comandantul Armatei Române în timpul Primului Război Mondial, fiind deseori creditat pentru victoria României in acest război. A fost de asemenea prim-ministru al României în trei cabinete separate (fiind și ministru interimar al afacerilor externe în perioada ianuarie-martie 1918). Averescu a fost autorul a peste 12 opere despre chestiuni militare (inclusiv un volum de memorii de pe prima linie a frontului). A fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul.

Racheta balistică a fost dezvoltată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în Germania, cu scopul expres de a fi folosită împotriva Londrei, iar mai târziu a Antwerpenului.

1952- Anglia testează cu succes arma atomică, devenind a treia putere nucleară a lumii.

1963 – A decedat omul de știință român Augustin Maior. Maior a fost un fizician, pedagog și inventator român .A realizat prima instalație experimentală din lume de telefonie multiplă, pe o linie reală, cu 5 căi, la o distanță de 15 km, în anul 1907, înaintea brevetării sistemului de telefonie multiplă (1911) de către americanul C.O. Squier.

1985 – A avut loc prima lansare a navetei spațiale americane Atlantis.

1990 – A avut loc reunificarea Germaniei. Republica Federala Germania (RFG) a incorporat Republica Democrata Germana (RDG)

2005 – S-a produs eclipsa inelară parțială de soare.