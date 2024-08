Un cal și un ponei au dispărut aseară din Plopeni Sat. Proprietarii fac apel pentru găsirea lor

Un cal și un ponei au dispărut sâmbătă seară din Plopeni Sat iar proprietarii fac tot posibilul să-i găsească. Orice detalii despre animale pot fi oferite la telefon 0726163765.

- Publicitate -

Proprietarii suspectează că animalele le-au fost furate, putând ajunge chiar în alte comune, cum ar fi Lipănești. Calul are vârsta de 7 ani iar poneiul are un an.

Pe timpul nopții animalele se aflau la stână, în satul amintit, iar dimineață dispăruseră. În ciuda încercărilor de a-i găsi, proprietarii nu au avut succes. Au anunțat inițial poliția, iar apoi, au mers și au depus și sesizare scrisă.

În urma acestor demersuri, au anunțat și presa pentru că au fost sfătuiți că astfel există șanse ca animalele să fie găsite mai repede.

- Publicitate -

„Am fost la poliție și am depus plângere (…) Ar fi perfect să postați că oamenii se uită pe rețele de socializare și ar fi mai ușor să-i găsim (…) Dacă postați pot vedea și oameni din Lipănești”, ne-au sesizat oamenii păgubiți.