100 de ghiozdane complet echipate pot fi câștigate la Prahova Value Centre

La Prahova Value Centre toamna se numără premiile. Astfel, doar cu bonul de cumpărături înscris la tombolă, poți câștiga un ghiozdan complet echipat pentru copilul tău.

„Fii pregătit pentru noul an școlar! Cumpărăturile la Prahova Value Centre îți pot aduce un ghiozdan complet echipat de scoală!

Este simplu! Vino în perioda 19 august – 1 septembrie la cumpărături și înscrie-te la tombolă cu un bon de minimum 150 lei din magazine sau de minimum 250 din Hypermarketul Carrefour. Tot ce trebuie să faci este să completezi un formular cu datele tale și să păstrezi bonul de cumpărături.

Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele 100 de ghiozdane complet echipate! Începutul unui nou an școlar va fi unul fără griji pentru cei mari si cei mici!

„Venim în întâmpinarea părinților și a elevilor cu o campanie care transformă cumpărăturile într-o experiență plăcută și plină de surprize. Tocmai de aceea ne dorim ca pregătirile pentru scoală să fie mai ușoare pentru părinți dar și o bucurie pentru copii la începerea noului an școlar” – declară Ioana Moț, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Detaliile complete ale campaniei, informațiile despre achizițiile acceptate, mecanismul și condițiile de participare, dar si regulamentul complet pot fi accesate pe site-ul Prahova Value Centre Toamna se numără premiile! 19 august – 1 septembrie – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului”, au transmis printr-un comunicat, reprezentanții Prahova Value Centre.