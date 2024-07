Dezastru ecologic. Pești morți pe cursul pârâului Vărbilău

Sute de pești morți în pârâul Vărbilău. Imaginile ne-au fost trimise de către localnici, care au vrut să semnaleze dezastrul ecologic.

- Publicitate -

Imaginile au fost surprinse astăzi de către un sătean care a ieșit la plimbare și a văzut pe cursul apei cu plutesc peștii morți.

„Peștii morți au apărut pe cursul Vărbilău în aval de punctul de confluență al celor două pâraie, Slănic și Vărbilău. Am fost curios și am gustat apa, era saramură. Poluare ca aceasta nu am vazut de când mă știu”, ne-a semnalat localnicul ce a trimis și imagini îna cest sens, de la fața locului.

Acum, oamenilor le este frică să își mai lase animalele să se adape în zonă, de teamă că acestea ar putea muri din cauza acestui dezastru ecologic. Am solicitat un punct de vedere Gărzii de Mediu. Vom reveni cu detalii.