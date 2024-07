24 iulie – se instituie ca sărbătoare națională a României ziua de 1 Decembrie

Pe 24 iulie, în 1990, Senatul României adoptă un proiect lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua de 1 Decembrie, zi în care, la 1918, prin unirea Transilvaniei cu România s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român.

În 1990, pe 24 iulie, Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua 1 decembrie, zi în care, în anul 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român.

24 iulie – evenimente și personalități

1876- Intră in funcțiune guvernul liberal Ion C. Brătianu, care va conduce țara până în 1888 (cu excepția perioadei aprilie-iunie 1881), cea mai lungă guvernare de partid din istoria vechii Românii, cunoscuta sub numele de „Viziratul” lui Ion C. Brătianu.

1899 – Este pus in circulație, la Timișoara, primul tramvai electric din România, cu mult înaintea multor orașe mari europene.

1911- Redescoperirea orașului Machu Picchu.

1917-Bătălia de la Mărășești. Victoria armatei române comandate de generalul Eremia Grigorescu asupra trupelor germane conduse de generalul von Mackensen.

1919- Ofensiva ungară a fost oprită. Comandamentul român a trecut la contraofensivă prin executarea unei manevre dublu învăluitoare convergente spre Szolnok.

1923-Convenția de la Lausanne privind regimul strâmtorilor Bosfor si Dardanele este semnată și de România.

1923 -Este ales în unanimitate, ca președinte al clubului Juventus Torino, Eduardo Agnelli, (fiul fondatorului FIAT) punând capăt astfel erei de club provincial.

1925 – Are loc primul tratament cu insulina împotriva diabetului. Pacienta a fost o fetiță britanică, Patricia Cheesman, de 6 ani.

1929 -A intrat în vigoare Pactul de la Paris, semnat și ratificat de 63 de state, printre care și România.

1945- În timpul desfășurării Conferinței de la Potsdam, președintele Harry Truman l–a informat pe Stalin despre producerea în SUA a bombei atomice.

1945- Președintele SUA G. Thruman ordona folosirea bombei atomice împotriva Japoniei.

1949- Sunt inaugurate primele Gospodării Agricole de stat după model sovietic.

1974 -Curtea Supremă de Justiție din SUA i-a cerut președintelui american Richard Nixon să dea toate documentele ținute la Casa Albă procurorului însărcinat cu rezolvarea cazului Watergate.

1957 – Moare Hans Albers, actor german de teatru și film, protagonist în „Îngerul Albastru” cu Marlene Dietrich.

1977 – Moare Emil Botta, poet, prozator și actor român.

1978 – Generalul Ion Mihai Pacepa, adjunctul șefului Direcției Informații Externe, secretar de stat în Ministerul de Interne cere azil politic ambasadei SUA de la Bonn.

1987 – Moare Ariton Vraciu, personalitate de seamă a lingvisticii românești, profesor și om de știință.

1990 – Nave de război sub pavilion american au fost comasate în apele teritoriale irakiene și trupe de uscat însumând 30000 de soldați sunt desfășurate la granița irakiano-kuweitiană, în stare de alertă.

1995- Prima conferință interamericană la nivel înalt asupra apărării, organizată de Pentagon, la care au participat delegații din SUA, Canada și din alte 32 de state din întreaga emisferă nordică, cu excepția Cubei.

2005: Lance Armstrong câstigă Turul Franței pentru a șaptea oară consecutiv.