În această noapte creștinii catolici sărbătoresc Paștele

În 2024 Paștele Catolic se sărbătorește în duminica de 31 martie, la mare distanță de cel ortodox, care va fi de 5 mai. Așa că, în această noapte catolicii sărbătoresc Noaptea de Înviere.

În Europa catolicii reprezintă 40% din populație, în timp ce la nivel global, catolicii însumează peste jumătate din numărul total al creștinilor, adică 1.250.310.000, conform raportului anual publicat de Center for the Study of Global Christianity.

Atât de Paștele catolic, cât și de cel ortodox, se obișnuiește să se țină post. Asta înseamnă că nu se consumă carne, lactate, ouă sau produse de origine animală. Această tradiție este menită pentru purificare și vine pentru a spăla păcatele făcute pe parcursul anului, în onoarea celui mai mare sacrificiu al lui Isus Hristos.

Și la catolici preparatele tradiționale de Paște includ ouăle încondeiate și mielul, care simbolizează, de asemenea, sacrificiul suprem.

Ca și ortodocșii, creștinii catolici iau lumină. Unii creștini catolici din Transilvania au obiceiul de a decora copacii din fața porților fetelor necăsătorite.

De asemenea, unul dintre cele mai cunoscute tradiții de Paștele catolic este stropirea (inițial făcută cu apă, dar în zilele noastre oamenii folosesc parfum).

Ritualul de stropire are loc în prima și a doua zi de Paște și toată lumea trebuie să fie stropită fie cu apă, fie cu parfum, ca simbol al purificării și fertilității.

Ca un amănunt, catolicii au fost, cei care au introdus recent figurinele din ciocolată ca simboluri de Paște. Iepurașii și ouăle de ciocolată oferite copiilor de Paște sunt o tradiție recentă, însă bine înrădăcinată, pornită de la creștinii catolici.

La catolici, cel mai important moment din noaptea de Înviere este binecuvântarea focului și aprinderea lumânării pascale, la fel ca și împărtășirea credincioșilor.