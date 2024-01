De ce a murit creatoarea de modă Delia Lazăr

Născută în Câmpina, creatoarea de modă Delia Lazăr s-a stins la vârsta de 42 de ani. Familia a postat pe Facebook un mesaj din care rezultă cauza decesului.

”În urma unei operații complexe pe creier în anul 2022 mama noastră a început o nouă viață, însă după o perioadă de recuperare de un an și jumătate un moment de neatenție și o stare fizică slăbită au dus la o tragedie. Pe această cale ținem să vă anunțăm că draga noastră mamă ne-a părăsit pe data de 7.01.2024. TE VOM PĂSTRA ÎN INIMILE NOASTRE PENTRU TOTDEAUNA. TE IUBIM MAMA!”, este mesajul care a apărut pe pagina de socializare a regretatei creatoare de modă.

Cum se descria designerul pe site-ul său

”Mă numesc Delia Andreea Lazăr și m-am născut pe 10 august 1981, într-o zi toridă de luni, la Câmpina jud Prahova. Locuiesc în prezent în același orășel boem și cochet. Design-ul vestimentar îl practic de vreo 8 ani.

De mică cochetez cu tot ce însemna modă. În familie au existat bunici și străbunici care au fost croitorese de rochii de mireasă și de ocazie.

Am crescut cu mașină de cusut în casă, înconjurată de tipare, ațe, foarfeci și dantele. Mă fermecau texturile. Mereu le pipăiam și îmi imaginam câte un obiect vestimentar din fiecare.

Părinții, de profesie ingineri, mult prea practici pentru gustul meu, au dorit întotdeuna pentru mine o carieră sobră. Sunt la baza profesor de română-engleză. În concluzie nu am avut un mentor, dar pot spune că datorită educației deosebite pe care am primit-o atât de la ei cât și de la bunici, unde am copilărit, am reușit să-mi formez gusturi rafinate.

Idolul meu este Coco Chanel. O forță, un model la care zi de zi ma raportez. Este singura femeie din istoria modei de până acum,care a învins principiile misogine, și-a urmat visul și a dăinuit. Cred oarecum în zodii, îmi place să fac paralele în tipologia umană privind din unghiul astrologiei.

Cred și că oamenii născuți vara sunt mai creativi decât cei născuți iarna, cât și că persoanele născute ziua sunt mai boeme decât cele născute noaptea. Momentul din zi în care creativitatea atinge cote maxime, în cazul meu este noaptea.

Cu religia am o relație destul de relaxată. Cred în Dumnezeu, consider că el există pretutindeni, nu doar în biserica, așadar nu exagerez cu frecventarea acestui spațiu. Mă rog și mulțumesc adesea celui de Sus. Preoții nu îmi inspiră încredere”.

În 2018, Delia Lazăr a primit premiul pentru „Cea mai bună/frumoasă rochie” la Festivalul Mondial al Modei de la Dubai, Emiratele Arabe Unite. Ulterior, a fost invitată să facă parte din echipa de organizare a evenimentului, ocupând funcția de director artistic, notează Știrile Pro TV.

Mesajul postat pe Facebook pe 30 decembrie 2023

„Anul acesta m-a învățat să nu renunț niciodată. M-am confruntat cu atâtea provocări, dar le-am înfruntat cu curaj. Știu că voi răzbate în tot ce va urma. M-a învățat să renunţ la iluzia controlului. Sunt lucruri care se vor întâmpla indiferent dacă îmi place sau nu. Atâta timp cât am încredere în proces și fac tot posibilul, totul va fi în regulă! M-a învățat să accept schimbarea.

Oportunitățile se vor prezenta întotdeauna celor care sunt pregătiţi, iar eu sunt dispusă să accept schimbarea dacă aceasta va duce la o versiune mai bună a mea! Țin să le mulțumesc tuturor celor care mă respectă.

Celor care mă consideră un prieten. Celor care mă iubesc. Celor care se gândesc la mine din când în când. Celor care îmi dau un sfat bun. Celor care-mi dau puterea de a continua.

Celor care mă susțin şi mă acceptă aşa cum sunt. Vă mulțumesc!”