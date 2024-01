Din cauza petardelor, Teddy a fugit de acasă. Stăpâna oferă 1000 de lei recompensă

Are 2 ani și cinci luni, este sterilizat și răspunde la numele Teddy. Proprietarii, de fel din Plopeni Sat, îl caută disperați, după ce patrupedul a fugit de acasă, speriat din cauza petardelor, în noaptea de Anul Nou. Roxana Marin, stăpâna lui Teddy oferă chiar recompensă de 1000 de lei oricui o poate ajuta să îl recupereze pe cel pe care îl consideră un membru al familiei.

- Publicitate -

„Bună, eu sunt Teddy și duminică am avut ghinionul să arunce un om „drăguț” o afurisită de petardă și să mă sperii atât de tare încât să fug din curte(nici nu știu cum am încăput pe sub gard, atât de frică mi-a fost)!

Sunt un cățeluș iubitor, fricos și sensibil (nu mănânc orice), nu sunt obișnuit să dorm afară sau să stau legat- mami mă lasă mereu să dorm în pat! Așa ca va rog mult de tot să mă ajutați să ajung acasă la mama mea! A promis că oferă o recompensă frumoasă celui care mă va duce acasă!”, este mesajul proprietarei lui Teddy.

Patrupedul este microcipat și înregistrat la Registrul de evidență al animalelor cu stăpân. Oricine poate furniza informații despre acesta este rugat să sune la numărul de telefon 0736.327.486. ( Roxana Marin)

Teddy este doar unul dintre animalele pentru care noaptea de Anul Nou a fost un adevărat coșmar. Din cauza petardelor și artificiilor, zeci de patrupede au fost date dispărute de către proprietarii care acum le caută cu disperare.