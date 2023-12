Incendiul de la Ferma Dacilor. Prima reacție oficială a Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a transmis un comunicat privind incendiul de la Ferma Dacilor din Tohani.

Comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova

La data de 26.12.2023, ora 06.00, organele de cercetare penala din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova – Serviciul de Investigatii Criminale au fost sesizate prin Serviciul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ca, la Complexul turistic „Ferma Dacilor”, din comuna Gura Vadului, sat Tohani, jud. Prahova, a izbucnit un incendiu, la fata locului intervenind mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru

Situatii de Urgenta care au lichidat incendiul.

Cu privire la cele sesizate, la Parchetul de pe langa Judecatoria Mizil a fost inregistrat un dosar penal, in vederea efectuarii de cercetari.

La aceeasi data, ancheta a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, in cauza fiind efectuate cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru, fapta prev. de art. 255 alin. 1 si 2 Cod penal, raportal la art. 254 alin. 2 Cod penal, si ucidere din culpa, fapta prev. si ped. de art. 192 alin. 2 si 3 Cod penal.

Sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova fost inceputa cercetarea la fata locului, fiind cooptati ofiteri de politie judiciara din cadrul I.P.J. Prahova, experti din cadrul INSEMEX, inspectori de inspectia muncii precum si specialisti din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii.

Din primele cercetari a rezultat faptul ca in incendiu ar fi fost surprinse mai multe persoane, in cazul a sapte dintre acestea, 3 minori si 4 majori, intervenind decesul, o a opta persoana nefiind gasita pana in prezent, iar alte 2 doua persoane fiind transportate la spital in vederea acordarii ingrijirilor medicale.

De asemenea, in urma incendiului au fost provocate distrugerea si degradarea unor bunuri imobile si mobile, precum si a unor lucrari, echipamente, instalatii sau componente ale acestora.

Cercetarile, inclusiv cercetarea la fata locului, sunt in desfasurare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, pe masura derularii anchetei urmand a fi informata opinia publica.

