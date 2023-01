Trei prahoveni participă la Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate

Prahoveanul în vârstă de 49 de ani, Robert Vasiliu, se pregătește intens pentru participarea la Campionatul Mondial de Înot in Ape Înghețate, care va avea loc în Franța, la Samoens, între 12 și 15 ianuarie. Robert face parte din lotul de 22 de români, care se vor arunca în apele înghețate ale lacului special amenajat pentru derularea acestei competiții internaționale. Alături de Robert, Andrei David și Liviu Magda, alți doi prahoveni, își vor împinge limitele până la extrem și vor concura pentru doborârea milei înghețate.

Lotul României este coordonat de primului campion mondial român la aceasta disciplină, Paul Georgescu. „Probele se vor ține într-un lac de 25 de metri, iar apa va avea undeva la 3 grade celsius. Particip la proba de 1 kilometru, cea de 500 de metri și cea de 250 de metri. Cea mai dură, ca să zic așa, va fi proba de 1 kilometru. Îmi doresc să termin traseul în 15 minute. În ultimele zile mi s-a recomandat doar odihnă. Analizele medicale le am „la zi”, sper doar să am mintea suficient de bine antrenată pentru a face o figură bună. Dacă psihic nu ești ok, șocul cu apa înghețată poate fi fatal”, a mărturisit Robert Vasiliu, de fel din comuna Bucov.

Prahoveanul a ieșit locul 8 mondial la Campionatul de Înot în Ape Înghețate, ce a avut loc în februarie 2021, la Glogow, în Polonia. România a obținut atunci 10 medalii, dintre care două de aur. Robert Vasiliu se mândrește și cu performanța de a fi înotat, fără oprire, timp de 11 ore, în Lacul Izvorul Muntelui. Alte 7 ore le-a petrecut, evident tot înotând, în apele reci ale Lacului Vidraru. De fiecare dată, bărbatul a fost atent supravegheat de un prieten dintr-o canoe.

Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate, ce va avea loc în Franța, este organizat de către International Ice Swimming Asociation și a ajuns la ediția cu numărul 5.

Prahova nu îl are doar pe Robert Vasiliu în lot. Alți doi participanți din Ploiești și Câmpina vor încerca să doboare recorduri în apele înghețate ale lacului din Samoens. Este vorba despre Andrei David din Câmpina, al treilea român care a realizat mila înghețată, adică a înotat într-o apă de 2,9 grade, 1609 metri și Liviu Magda, din Ploiești. Acesta din urmă practică înotul de performanță de la vârsta de 13 ani și face parte din echipa națională de înot.