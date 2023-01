Mai mulțit tineri din Prahova au fost ”țepuiți” de Revelion cu o cabană la munte

Un așa-zis proprietar a înșelat peste 50 de tineri care au plătit 50% drept avans pentru a închiria o vilă din județul Brașov de Revelion. Printre aceștia se numără și locuitori din Breaza, București și Iași.

Atrași de prețul foarte bun, păgubiții au achitat sumele cerute drept avans, iar apoi proprietarul a dispărut.

”Ne-a spus să dăm cât vrem, noi am zis să dam 200 de lei de persoană. Fiind 11 persoane, s-au strâns 2.200 de lei. A fost totul ok până în urmă cu o săptămână când ne-a căutat să ne ceară în plus până la suma de 3.500 de lei, folosind pretextul că multă lume renunță la avans și nu vine lumea să își ia rezervarea” a declarat la Digi 24 Alexandru Drăguț, unul dintre păgubiți.

După ce au plătit avansul, proprietarul cabanei nu a mai răspuns la telefon, moment în care cei peste 50 de tineri, care au închiriat aceeași cabană, și-au dat seama că au fost înșelați.

Aceștia au depus plângere la Poliție în speranța că își vor recupera banii.