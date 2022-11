Ploieștean care locuiește la casă: De ce să plătim toți căldura subvenționată la bloc chiar și pentru locatarii cu venituri mari?

Ploieștenii de la bloc, ale căror apartamente sunt racordate la sistemul public de încălzire, vor plăti și anul acesta doar 220 de lei/gigacalorie, față de 605 lei cât este costul de producție, transport și distribuție al Termo Ploiești, operatorul de termoficare al primăriei.

Asta înseamnă că diferența de aproape 400 de lei pentru fiecare gigacalorie este suportată de la bugetul local, sub formă de subvenție, din taxele și impozitele tuturor ploieștenilor, inclusiv de către cei care locuiesc la casă sau la apartamente debranșate de la sistemul centralizat de încălzire al orașului.

Pentru că subvenția se acordă tuturor locatarilor, indiferent de veniturile acestora, efortul financiar pentru acoperirea diferenței dintre prețul real al gigacalorie și cel plătit este uriaș.

De exemplu, numai pentru sezonul trecut, Primăria Ploiești este datoare la fostul operator de termoficare, Veolia Energie Prahova peste 100 de milioane de lei!

Până acum, din considerente electorale, consilierii locali nu și-au asumat riscul de a pierde voturile locatarilor și nu au propus subvenționarea gigacaloriei doar celor cu venituri modeste, așa cum ar fi fost normal.

Așa se face că, în prezent, inclusiv parlamentarii ploieșteni care locuiesc la bloc și au apartamente racordate la Termo Ploiești beneficiază de subvenție la gogacalorie, deși au venituri lunare de aproape 15.000 de lei, ceea ce nu este echitabil față de ploieștenii care locuiesc la casă și au venituri la limita subzistenței.

Un cititor, care locuiește la casă și, implicit, nu beneficiază de subvenția la gigacalorie, deși contribuie la plata acesteia prin taxe și impozite locale, ne-a transmis următorul punct de vedere, care poate face subiectul unei dezbateri publice.

Bună ziua am și eu o propunere, care pleacă de la o problema de matematică la care sper sa găsesc răspunsul:) Poate ne ajuta aleșii locali …

1 gigacalorie are 1163 de kwh

1 metru cub de gaze are 10,933 kwh

Prețul unui metru cub de gaze este de 3,37 ron => 3,37…..10,933 X………..1 Deci 1 kwh este 0.30824

Deci 1163×0.30824=358.48 RON

Așadar, 358,48 ron pe gigacalorie plătesc cei care nu sunt racordați la sistemul centralizat

Acum vine adevărată problema ….la care trebuie sa răspundă aleșii locali …

De ce aceste diferențe? Noi, cei de la case sau de la bloc care avem centrale termice, nu plătim taxe și impozite?

De ce cei care sunt racordați la sistemul centralizat plătesc 222 lei și noi 358,48?

Nu mai spun că cei care nu sunt racordați la sistemul de termoficare trebuie să își întrețină singuri instalațiile de încălzire și costul de achiziție al acestora.

Nu propun plata integrală a gigacaloriei, ci măcar subvenționarea ei cu diferența între prețul plătit de noi și cel practicat de Termo Ploiești.

Reamintim că în această perioadă Observatorul Prahovean derulează un sondaj de opinie, la care vă invităm să participați răspunzând la întrebarea din chestionarul de mai jos Sunteți de acord ca apa caldă și căldura livrate în Ploiești să fie subvenționate în funcție de veniturile locatarilor?