Tânăra de 24 de ani care a murit în masivul Bucegi nu era echipată corespunzător. Reacția Salvamont

O tânără în vârstă de 24 de ani a murit sâmbătă în masivul Bucegi după ce a alunecat și a căzut în gol aproximativ 200 de metri.

În timpul operațiunii de recuperare a trupului neînsuflețit, salvamontiștii prahoveni au întâlnit zeci de turiști îmbrăcați de oraș, unii dintre ei chiar cu copii în brațe.

„O tanara de 24 de ani si-a pierdut ieri viata in Muntii Bucegi.

Aceasta incerca sa coboare cu prietenii ei de la Monumentul Eroilor spre Cabana Caraiman, cand a alunecat si a cazut aproape 200 de metri pe un vâlcel.

Nu a avut nicio sansa de supravietuire.

Traseul turistic Brâna Caraimanului străbate versantul sud-estic al muntelui si este destinat doar turistilor experimentati, antrenati si bine echipati. Doar ieri acest traseu a fost accesat de sute de turisti, marea lor majoritate fiind nepregatiti si total neechipati.

Chiar in momentul cand scoteam trupul tinerei din prapastie, un parinte îsi transporta copilul de nici un an in brate. Am incercst sa-i explicam inconstienta de care a dat dovada si nu intelegea nimic din ce-i spuneam..

In opinia lui nu gresise cu nimic…

Reamintim ca toate traseele care strabat Abruptul Prahovean necesita un echipament si un antrenament adecvat, mai ales in aceasta perioada cand terenul devine din ce in ce mai inghetat si foarte alunecos.”