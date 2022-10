În Ploiești vor circula autobuze ”muzicale”. Ce vor asculta călătorii

Ajuns la cea de-a XVII-a ediție, mult anticipatul Ploiești Jazz Festival 2022 revine în inima orașului între 04 și 30 octombrie pentru un rendez-vous muzical prelungit! Astfel, Zoom Trio va aduce din nou muzica de jazz aproape de publicul călător printr-o serie de concerte inedite, oferite pe „scena” autobuzelor TCE Ploiești. De asemenea, un tir special amenajat va începe să cartografieze muzical principalele artere ale Ploieștiului.

Comunicatul Filarmonicii din Ploiești:

Desfășurat după formatele deja consolidate și bine cunoscute publicului ploieștean, Festivalul vă invită la o multitudine de evenimente derulate și în acest an sub înaltul patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române și sub egida Ministerului Culturii, în parteneriat cu Primăria Ploiești. O altă performanță remarcabilă a Ploiești Jazz Festival este faptul că Filarmonica ploieșteană a devenit, începând cu anul 2022, membru cu drepturi depline al Europe Jazz Network.

După succesul înregistrat în edițiile precedente, proiecte precum Jazz in the Bus sau Caravana Ploiești Jazz Festival se vor impune în anul acesta ca o prezență puternică și stabilă în peisajul urban al Ploieștiului.

Astfel, Zoom Trio va aduce din nou muzica de jazz aproape de publicul călător printr-o serie de concerte inedite, oferite pe „scena” autobuzelor TCE Ploiești. Fiți cu ochii în patru după autobuzele cu însemnele Ploiești Jazz Festival în zilele de 11, 13, 18 și 20 octombrie, căci atunci Jazz-ul va prinde roți!

În completarea acestor acțiuni, Zoom Trio va concerta într-o formulă mobilă și în datele de 15, 16, 22 și 23 octombrie, o dată ce tirul special amenajat pentru Caravana Ploiești Jazz Festival va începe să cartografieze muzical principalele artere ale Ploieștiului.

Dansatorii Vertigo Dance School vă dau întâlnire pe 15 octombrie la Ploiești Shopping City – ora 12.00 și pe 23 octombrie la AFI Ploiești – ora 13.00, cu două sesiuni de Swing și Charleston, două dintre cele mai populare stiluri de dans ale anilor 1920.

Ploiești Brass Ensemble v-a pregătit două concerte dixieland deosebite pe 15 octombrie în AFI Ploiești, la ora 12.00, și pe 23 octombrie în Ploiești Shopping City, tot la ora 12.00.

Din ambițiosul program al Festivalului vor face parte, de asemenea, concertele educative ”Roboțelul Zappa”, care-l vor avea în prim plan pe saxofonistul Cătălin Milea, pe 20 octombrie, la orele 09.00 și 10.00. Tot pe 20 octombrie, Ploiești Jazz Trio va susține un concert educativ în mijlocul elevilor de la Colegiul Național Mihai Viteazul” din Ploiești.

Conferința ROJAZZ 50+3 se va desfășura pe în 21 octombrie, printre invitați numărându-se oficiali ai Sibiu Jazz Festival, Gărâna Jazz Festival, București Jazz Festival ș.a.m.d., membri de onoare ai faimosului Club de Jazz din Ploiești, dar și reprezentanți ai Mutual Musicians Foundation din Kansas City (SUA).

Pe 22 octombrie, în fața Prefecturii Prahova se va desfășura ”Funky White House”, apreciatul spectacol de sunet de lumină care vă prilejuiește întâlnirea cu DJ Alex in Case și saxofonistul Zefir Brezeanu.

Pe 23 octombrie, la ora 19.00, turneul ansamblului Violoncelissimo vă propune în cadrul Ploiești Jazz Festival un repertoriu inedit, care vine să confirme spusele liderului Marin Cazacu: ”A crea muzică şi a te bucura de ea, este ţelul suprem al oricărui interpret sau compozitor”.

În programul ediției 2022 a Ploiești Jazz Festival se remarcă expoziția „Jazz Roots—US to ROMANIA”, organizată cu sprijinul strategic al partenerilor New Orleans Jazz Museum și Mutual Musicians Foundation din Kansas City (SUA), ce va constitui un prilej special de întâlnire a muzicii jazz cu fotografia și educația. „Jazz Roots—US to ROMANIA” se alătură unei alte expoziții inedite ce reunește afișe ale concertelor de jazz organizate în ultimii 53 de ani la Ploiești și în țară. Ambele vor putea fi vizitate, în perioada 01-31 octombrie, în AFI Ploiești.

Deja tradiționala expoziție de pictură ”Jazz în Colors” vă așteaptă, în perioada 15-31 octombrie, cu o serie de lucrări ale celor mai talentați dintre elevii ploieșteni ai Colegiului de Artă ”Carmen Sylva”.

Între 05 și 31 octombrie, muzica de jazz va răsuna, în fiecare week-end, de pe acoperișul clădirii Primăriei Ploiești, proiectul „Muzica de Promenadă” fiind inclus, de asemenea, în programul Ploiești Jazz Festival.

Piața Festivalului se deschide și în acest an pe esplanada Palatului Culturii din Ploiești, în perioada 27 – 30 octombrie. Pe scena amenajată aici veți putea urmări spectacole live, iar pe ecranul LED vor putea fi vizionate concertele pe care artiști de talie internațională le vor susține pe scena sălii ”Ion Baciu”. Tot Piața Festivalului va găzdui și o expoziție auto care va adduce la un loc autovehicule noi Audi, puse la dispoziție la Porsche București Vest 2, și automobile de colecție, reunite de Retromobil Club România.

Curtea Berarilor va fi din nou gazda serilor Jam Session, între 28 și 30 octombrie, când veți putea asista la câteva concerte excepționale susținute de laureați ai Sibiu Jazz Competition.

O călătorie a tuturor simțurilor ce promite să încânte publicul amator, de la mic la mare. Pe scena „Ion Baciu”, ediția Ploiești Jazz Festival 2022 va aduce o suită de propuneri culturale de neratat, cu artiști de renume ai jazz-ului autohton și internațional.

În deschiderea seriei de concerte a Ploiești Jazz Festival din 26 octombrie, Răzvan Cojanu – bas, Sorin Zlat – pian și Laurențiu Ștefan – tobe, adică Ploiești Jazz Trio, alături de Orchestra Simfonică Ploiești, dirijată de Simona Strungaru, vă va da întâlnire la proiectul „Unspoken” — un concert jazz simfonic cu compoziții originale, scrise de trompetistul Sebastian Burneci și orchestrate de însăși Simona Strungaru.

Ziua de 27 octombrie 2022 va aduce cu sine un program intens, în trei etape: un workshop cu reputatul Nicolas Simion Quartet (între orele 11-13), urmat de un concert special al cvartetului din care mai fac parte, alături de Nicolas Simion, Antonis Anissegos – pian, Oliver Lutz e-bas, Benjamin Henocq – baterie la orele 19:00. Evenimentul se va desfășura sub egida Ambasadei Republicii Federale Germania în România. De la 20:30 proeminenta ONJ-Orchestra Națională de Jazz a Franței va evolua cu programul „Rituels”, sub direcția artistică a lui Frederic Maurin, un eveniment derulat sub ediga Ambasadei Republicii Franceze în România.

Seara de 28 octombrie îi va prezenta de la orele 19:00 pe Maria Joao Quartet, în componența Maria Joao – voce, Mario Laginha – pian, Antonio Quintino – bas, Alexandre Frazao – tobe, iar de la 20:30 îi vom cunoaște în concert pe Benito Gonzalez Trio, în formula Benito Gonzalez – pian, Jeff ”Tain” Watts – tobe, Will Stater – bas. Benito Gonzalez este un artist Steinway, Steinway & Sons fiind cea mai importantă companie din domeniul instrumentelor muzicale cu clape.

În 29 octombrie, programul bipartit se va compune, de la orele 19:00, dintr-un concert al încântătorului Kristin Asbjornsen Trio, format din Kristin Absjornsen – voce, Olav Torget – chitare, Suntou Susso – kora, cu albumul „Traces of You” (2018); urmat, de la 20:30, de Romain Pilon Trio, în componența Jason Brown – tobe, Geraud Portal – bas și Romain Pilon – chitară.

În încheierea festivalului, duminică 30 octombrie, de la orele 19:00, ne vor încălzi spiritele fantastica artistă Daphna Levy, alături de Tamir Miller – pian, Leon Habib – tobe și Răzvan Cojanu – bas, cu proiectul „By the Sea of Galilee”. Evenimentul se va desfășura sub egida Ambasadei Statului Israel în România. Ultimele acorduri de jazz vor răsuna de la 20:30 și vor aparține ansamblului olandezului Joris Teepe: Owen Hart Jr. – tobe, Don Braden – saxofon, Joris Teepe – Bas.

Cei mai mulți din artiștii invitați în ediția din acest an sunt câștigători ai unor Premii Grammy.

Ploiești Jazz Festival se bucură și la acestă ediție de aportul unor sponsori generoși, ”maeștri de ceremonii” fiind Cramele Ego – Domeniile Săhăteni Dealu Mare și Școala de Flori. Toate vinurile sunt produse în ediție limitată, iar Ploiești Jazz Festival se bucură de o versiune dedicată. Cramele Ego produc patru tipuri de vin: Cuvee Elegance 2019, Cuvee Sophie 2019, Cuvee Rose 2019 și Cuvee Alexander 2019. La rândul său, Scoala de Flori dă “suflet” fiecărui fir de floare și fiecărui buchet, în spiritul dragostei pentru simplitate, pentru eleganță, pentru firesc și pentru bucuria de a face plantele o parte a vieții de fiecare zi.