Țeparii din zona Mercur au lovit din nou. Nicio agenție care se respectă nu va recruta din stradă modele

Sunt tineri care, chipurile, recrutează „subiecți” frumoși pentru sesiuni foto bine plătite și care, mai mult de atât, promit părinților că cei mici vor deveni vedete. Practica este una veche, însă, din păcate, nu puțini sunt cei care încă mai „pică în plasă”. Zilele trecute, o ploieșteancă, mămica unui băiețel, a luat „țeapă”, după ce a plătit 200 de lei unor băieți „plantați” în zona Complexului Comercial Mercur, băieți care au convins-o pe aceasta să semneze un contract pentru ca cel mic să promoveze hăinuțe și accesorii pentru copii.

„Nu vă lăsați fraieriți ca mine. Am primit un pliant în față la Mercur. Doi băieți care m-au oprit cu cel mic pentru promovarea de haine, scutece de unică folosință și alte obiecte pentru copii. M-a încântat ideea. Am semnat contractul, am plătit taxa de înscriere de 200 de lei. Mi s-a zis că banii vor fi recuperați după prima ședință foto. Vrăjeală. Ulterior, m-au sunat cu un alt contract de semnat. Taxa? 2000 de lei pe an ( plătiți de noi, ca părinți, evident) și 30% din profit de pe urma așa ziselor prezentări/ ședințe foto ale copilului. Niște escroci. Am aflat că sunt multe persoane pățite și că au multe reclamații la poliție. Ideea e că aceste firme fantomă, așa cum apar, așa și dispar, după ce numărul de plângeri se înmulțește”, ne-a povestit o mămică înșelată cu suma de 200 de lei.

Firma în cauză, Why Not Advertising Concept SRL, figurează înființată pe 19 aprilie 2022 și are ca obiect principal activități ale agențiilor de publicitate. Sediul principal este în București, având un punct de lucru și în Ploiești.

În prezent, Why Not Advertising Concept SRL este în primul an de activitate, așa că datele ei financiare nu sunt disponibile, iar la numărul de telefon alocat nu răspunde nimeni.