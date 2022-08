Pompierii au salvat un câine blocat într-un gard din Ploiești [VIDEO]

Un echipaj al ISU Prahova a intervenit astăzi pentru salvarea unui câine la Ploiești. VIDEO la finalul textului.

Un cititor ne-a trimis imagini și o scurtă descriere a incidentului cu final fericit.

”Astăzi, la ieșirea din Ploiești spre Buzău, am văzut un cățel agățat în gard, suspendat la aproximativ un metru înălțime de sol. Inițial am încercat împreună cu mai mulți trecători să-l eliberăm, dar nu am reușit și am sunat la 112. Am fost surprins cât de repede au venit cei de la ISU. Cu ajutorul unui dispozitiv special, câinele a fost salvat de pompieri” a fost mesajul cititorului nostru.

VIDEO