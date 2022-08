Scandal în Câmpina. Șofer beat, reclamat la poliție chiar de soția sa

Joi seară, în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie, despre faptul că soțul său este sub influența băuturilor alcoolice și face scandal.

Polițiștii deplasați la fața locului, au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, iar bărbatul în vârstă de 49 de ani a fost sancționat conform prevederilor Legii nr.61/1991 cu amendă în valoare de 1.000 de lei.

Totodată, cu ocazia verificărilor, polițiștii au constatat că în jurul orei 18:45 bărbatul ar fi condus autoturismul personal, pe aleea Arinului din municipiu.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,63 mg/L alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicală pentru prelevare de mostre biologice de sânge.

In cauză, a fost întocmit dosar penal sub asepctul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Foto cu caracter ilustrativ.