Scrisoarea de mulțumire a unei paciente pentru soții Roșca, medici la Spitalul din Vălenii de Munte

O cititoare a adresat, prin intermediul ziarului nostru, o scrisoare de mulțumire pentru doi medici, soț și soție, de la Spitalul din Vălenii de Munte.

Scrisoarea cititoarei Maria D.:

”Bună ziua. Vreau să mulțumesc public, prin ziarul dumneavoastră, unor medici minunați de la spitalul orășenesc din Vălenii de Munte.

Am avut o problemă de sănătate și am ajuns la spitalul din Vălenii de Munte. Am fost consultată de doamna doctor Roșca și am fost plăcut impresionată de cum s-a purtat nu doar cu mine, ci și cu ceilalți pacienți.

După ce m-a consultat cu atenție, am fost preluată de soțul său, medicul Cezar Roșca. De asemenea, un om extraordinar.

Cei doi medici te vindecă 50% numai prin felul în care își explică ce probleme de sănătate ai și cum te pot trata.

De asemenea, aș vrea să remarc și curățenia acestui spital, care arată deosebit. Sincer, nu mă așteptam să găsesc condiții atât de bune.

Nu știu numele managerului unității, dar merită felicitările mele”.