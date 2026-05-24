Nexus Science Fair, eveniment dedicat științei, organizat la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina va găzdui, în perioada 30–31 mai 2026, evenimentul Nexus Science Fair, dedicat științei și educației interactive.

Participarea este gratuită, iar evenimentul este deschis tuturor celor pasionați de știință, experimente și activități educative.

Pe parcursul celor două zile, participanții vor putea lua parte la standuri interactive de chimie, biologie și fizică, demonstrații și experimente spectaculoase, un Escape Room cu tematică horror, un Treasure Hunt cu probe științifice, dar și un concurs de machete și proiecte științifice.

În cadrul evenimentului vor participa și reprezentanți ai Fundației pentru SMURD, care vor susține cursuri practice de prim ajutor.

Scopul Nexus Science Fair este promovarea științei într-un mod interactiv și accesibil, oferind tinerilor ocazia de a descoperi experimente, de a lucra în echipă și de a-și dezvolta curiozitatea pentru domeniile STEM.