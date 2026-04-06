Rezultate remarcabile pentru elevii Școlii Spectrum Ploiești la olimpiadele de Limba română

Elevii Școlii Spectrum Ploiești au obținut rezultate deosebite la etapa județeană a olimpiadelor de Limba și literatura română, confirmând nivelul ridicat de pregătire, pasiunea pentru lectură și dorința de performanță.
Premii și mențiuni obținute de elevii Școlii Spectrum Ploiești
Clasa a V-a B
Olimpiada de Limba și literatura română:
Poenaru Isabela – Premiul III
Stan Eva Maria – Premiul III
Stoian Corina – Mențiune
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”:
Stoian Corina – Mențiune
Clasa a VI-a B
Olimpiada de Limba și literatura română:
Busioc Ana Bianca – Premiul III
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”:
Busioc Ana Bianca – Premiul I
Clasa a VII-a
Olimpiada de Limba și literatura română:
Tănase Bianca Victoria – Premiul III
Clasa a VIII-a
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”:
Lupu Florida Maria – Mențiune
Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus”:
Toader Matei Cristian – Mențiune
Felicitări elevilor și profesorilor îndrumători
Reprezentanții Școlii Spectrum Ploiești au transmis felicitări tuturor participanților și laureaților pentru rezultatele obținute.