Rezultate remarcabile pentru elevii Școlii Spectrum Ploiești la olimpiadele de Limba română

Elevii Școlii Spectrum Ploiești au obținut rezultate deosebite la etapa județeană a olimpiadelor de Limba și literatura română, confirmând nivelul ridicat de pregătire, pasiunea pentru lectură și dorința de performanță.

Premii și mențiuni obținute de elevii Școlii Spectrum Ploiești

Clasa a V-a B

Olimpiada de Limba și literatura română:

Poenaru Isabela – Premiul III

Stan Eva Maria – Premiul III

Stoian Corina – Mențiune

Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”:

Stoian Corina – Mențiune

Clasa a VI-a B

Olimpiada de Limba și literatura română:

Busioc Ana Bianca – Premiul III

Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”:

Busioc Ana Bianca – Premiul I

Clasa a VII-a

Olimpiada de Limba și literatura română:

Tănase Bianca Victoria – Premiul III

Clasa a VIII-a

Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”:

Lupu Florida Maria – Mențiune

Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus”:

Toader Matei Cristian – Mențiune

Felicitări elevilor și profesorilor îndrumători

Reprezentanții Școlii Spectrum Ploiești au transmis felicitări tuturor participanților și laureaților pentru rezultatele obținute.