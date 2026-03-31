Au început înscrierile la clasa pregătitoare 2026. Calendarul înscrierilor și actele necesare

Marți, 31 martie 2026, au început înscrierile în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2026-2027. Calendarul înscrierilor este strict și condițiile privind repartizarea trebuie îndeplinite.

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026, inclusiv. De asemenea, pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar (eliberată de unitățile de învățământ cu nivel preșcolar) sau în baza evaluării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz (Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE a fost programată în perioada 16 – 30 martie 2026).

La ce unitate de învățământ poate fi înscris un copil

Părintele poate opta:

Pentru înscrierea la școala de circumscripție: în această situație, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

Pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție: în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

Criterii de departajare pe care școlile le aplică dacă numărul de copii este superior numărului de locuri

Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice:

Sunt aplicate după aplicarea criteriilor generale și numai dacă acestea nu asigură departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de metodologie;

Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Calendarul de completare/depunere a cererilor de înscriere

În perioada 31 martie – 6 mai 2026, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

De asemenea, în aceeași perioadă, vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

Afișarea listelor cu elevii înscriși și locurile disponibile

Prima etapă de înscriere: 21 mai – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;

A doua etapă de înscriere: 16 iunie – afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare