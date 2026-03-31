Ploiești: „Atelierele de Paști” aduc creativitate și tradiții pentru 160 de elevi

Primăria Municipiului Ploiești organizează, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, o nouă ediție a evenimentului „Ateliere de Paști”, dedicat elevilor din oraș. Activitățile au loc într-un cadru prietenos, în foaierul Teatrului „Toma Caragiu”, și sunt coordonate de artiști plastici colaboratori ai Casei de Cultură „I.L. Caragiale”.

La ediția din acest an participă 160 de copii ploieșteni, care iau parte la ateliere creative și educative, menite să îmbine joaca, învățarea și tradițiile pascale. În prima zi, elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” și ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” au realizat decorațiuni handmade, petrecând timp de calitate împreună.

Organizatorii subliniază că astfel de activități contribuie la dezvoltarea creativității copiilor și la înțelegerea semnificației Sărbătorilor Pascale, oferindu-le totodată amintiri frumoase și experiențe educative valoroase.