Criză de sudori în România: cum îi pregătește UPG Ploiești pe viitorii specialiști

Într-o hală uriașă, bine ventilată, cu mese metalice, echipamente de protecție și instalații atent verificate, studenții Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, din cadrul UPG Ploiești, învață una dintre cele mai importante tehnici din domeniul industrial: sudura și tăierea cu flacără oxiacetilenică. Laboratorul de sudură al Universității Petrol-Gaze nu este doar un spațiu de demonstrație, ci un loc unde teoria se transformă în practică, iar viitorii ingineri și specialiști în domeniul tehnic își formează deprinderi esențiale pentru piața muncii. (VIDEO la finalul textului)

Laboratorul este dotat cu instalații de ventilație, stingătoare, echipamente individuale de protecție – măști, mănuși, șorțuri ignifuge, iar fiecare sesiune începe cu instruirea privind normele de securitate, ne spune conf. univ. dr. Eugen Laudăcescu.

„Studenții învață că, înainte de a deveni buni profesioniști, trebuie să fie responsabili. Sudura oxiacetilenică presupune combinarea oxigenului cu acetilena pentru a produce o flacără ce poate atinge temperaturi de peste 3.000 de grade Celsius, suficientă pentru topirea și îmbinarea metalelor.

Formarea practică este, așadar, esențială, într-un domeniu în care precizia și responsabilitatea pot face diferența între o lucrare sigură și una cu risc major. În industria petrolieră, în construcții sau în sectorul energetic, sudura de calitate este o condiție de bază pentru siguranța instalațiilor”, mai adaugă cadrul universitar.

Tot de la Eugen Laudăcescu aflăm și că laboratorul de sudură și tăiere cu flacără oxiacetilenică reprezintă un punct forte al universității, contribuind la pregătirea unor absolvenți care pot intra rapid pe piața muncii.

În contextul crizei de personal calificat în domeniul tehnic, absolvenții bine pregătiți își găsesc rapid loc de muncă, fie în Prahova, fie în marile centre industriale din țară sau din Europa.

Pentru că în România și în Uniunea Europeană există un deficit constant de sudori calificați în domenii precum industria petrolieră, construcțiile metalice, industria energetică, șantierele navale sau mentenanța industrială, marile companii sunt mereu în căutare de personal specializat.

„Din informațiile primite de la foști studenți, angajarea poate avea loc în câteva luni după finalizarea studiilor. Sunt multe firme care recrutează chiar înainte de absolvire, iar experiența practică din laborator crește considerabil șansele de angajare pe niște salarii deloc de neglijat.

Spre exemplu, un sudor cu experiență ajunge să câștige între 5.000 și 8.000 de lei net, iar în străinătate se ajunge la câștiguri între 2.000 și 4.000 de euro net, lunar, poate chiar și mai mult”, au mai precizat reprezentanții universității.