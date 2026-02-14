Elevii riscă scăderea mediei la purtare după 40 de absențe nemotivate pe an

Media anuală la purtare scade cu câte un punct la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Părinții au posibilitatea de a justifica până la 40 de absențe ale copiilor pe an școlar, cu precizarea că nu pot depăși mai mult de 20% din numărul total de ore alocate în acel an pentru o materie.

Pentru mamele gravide și elevii părinți, părinții acestora pot solicita motivarea a cel mult 100 de absențe pe an, fără să depășească 40% din totalul de ore alocate unei discipline pe an, notează edupedu.ro.

De menționat este faptul că printre aceste absențe nu se numără și absențele cauzate de probleme medicale ale elevilor.

Anul școlar 2025–2026 a început pe 1 septembrie 2025, se încheie la data de 31 august 2026 și are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.